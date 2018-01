Bojan: Vsak ponedeljek sem šel na dieto in do kosila obupal #video

The Biggest Loser Slovenija

Po zmagi na The Biggest Loser Slovenija si je Bojan že privoščil odojka in pico, vendar se ne namerava vrniti na stara pota in se večinoma prehranjuje zdravo. O tem, ali se boji, da bo znova pridobil kilograme, nam je več povedal v oddaji Dan. na Planet TV.

"Tudi sam ne morem verjeti, da je možno v treh, štirih mesecih izgubiti za eno Indiro," se je pošalil Bojan, z voditeljico oddaje Dan. Lili Žagar pa sta se strinjala, da pri izgubi teže ni nobenih bližnjic, čarobne tabletke ali trikov. Paziti je treba pri prehrani ter oblikovati telo s fizično vadbo, je potrdil zmagovalec, ki je v šovu The Biggest Loser Slovenija izgubil kar 74,4 kilograma.

Ne bo se vrnil na stara pota

Po tehtanju v finalni oddaji si je Bojan že privoščil odojka in pico, vendar zatrjuje, da se na stara pota ne vrača. Vsem tistim, ki razmišljajo o prijavi v drugo sezono The Biggest Loser Slovenija pa sporoča, da nikomur ne bo žal. "Vsak ponedeljek sem šel na dieto in do kosila obupal. Tukaj pa moraš nekaj narediti za sebe," je povedal in dodal, da rezultata, ki ga je dosegel v šovu, doma zagotovo ne bi. Več si oglejte v posnetku pogovora v oddaji Dan.:

Oddaja Dan. je na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.00.