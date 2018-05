Bojan Papež razkril nekaj trikov uspešnega hujšanja #video

Bojan Papež je v oddaji Od težaka do junaka komentatorjem razkril enostavno pravilo, katerega se drži pri vzdrževanju svoje telesne teže.

Bojan je v prejšnji sezoni šova The Biggest Loser Slovenija osupnil vse, ko je izgubil kar 74,4 kilogramov in zasluženo domov odnesel glavno nagrado. Jasna Kuljaj ga je v oddaji Od težaka do junaka zato prosila, da glede na svoje izkušnje, z gledalci deli nekaj trikov, ki so ga pripeljali do teh rezultatov in mu jih pomagajo tudi ohranjati. Bojan je povedal, da je njegovo pravilo povsem preprosto. Vsa skrivnost je v načrtovanju. Kaj je s tem mislil, si lahko pogledate v priloženem posnetku.

Več uporabnih trikov uspešnega hujšanja bo Bojan Papež razkril v nocojšnji oddaji Od težaka do junaka.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri, zatem pa sledi komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

