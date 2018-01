Bojan: Občutki po zmagi so neverjetni #video

Foto: Bojan Puhek

Bojan je v 14 tednih šova dosegel zares neverjetne rezultate. Če je v prvem tednu le s težavo zmogel treninge in komaj hodil po hiši The Biggest Loser Slovenija, je danes povsem drugače. Iz hiše The Biggest Loser Slovenija odhaja prerojen in lažji za neverjetnih 74,4 kilograma. Ko je vstopil v hišo, je imel 176,6 kilograma, danes tehta le še 102,2 kilograma, skupno pa je izgubil kar 42,13 odstotka teže.

Poglejte si, kaj nam je zaupal takoj po zmagi in kakšni so njegovi načrti za prihodnost.

Po tako veliko izgubljenih kilogramih se bo Bojanovo življenje korenito spremenilo. Kaj bo najprej naredil po zmagi?

Bojan močno upa, da se nikoli več ne bo zredil in da mu nikoli več ne bo treba v šov The Biggest Loser Slovenija. Za njim je toliko napornih treningov, da bi bilo resnično škoda, če bi šle ure in ure, preživete v telovadnici, v nič.

Zdaj tehta le še 102,2 kilograma in pravi, da je trenutno videti kot kakšna posušena kura.

Ves čas šova je pridno izgubljal kilograme, šok je doživel le v 12. tednu, ko je tehtnica pokazala nesrečno ničlo.

Pred prihodom v šov je bila zelenjava bolj redko na njegovem jedilniku, zdaj pa se je vse korenito spremenilo.

Klinika Božikov zmagovalcu podarja bon za lepotno operacijo. Bi si Bojan po vseh izgubljenih kilogramih želel kaj popraviti na svojem telesu?

Bojan je za nagrado osvojil 50 tisoč evrov. Že kaj razmišlja o tem, kaj bo z denarjem?

Bojan je v prvi sezoni dokazal, da je prav vse mogoče in da so meje zgolj v naših glavah. Zdaj ga čaka zaslužen počitek, nato pa bo nadaljeval treninge in zdravo prehranjevanje, česar se je naučil v vseh teh tednih, preživetih v šovu The Biggest Loser Slovenija.