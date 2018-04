Blaž se bo obril #video

Nova zvezda Slovenije

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija se bodo razgalili. Tokrat z besedami. Katere podrobnosti iz svojega življenja so razkrili in kakšno zaobljubo v primeru zmage so nam dali?

S katero besedo bi se opisal, katera sta tvoja največja plus in minus, čemu se najtežje upreš, koliko kilogramov nameravaš izgubiti, katera tvojih navad lahko zmoti sotekmovalce, česa se boš spomnil v težkih trenutkih in kakšna bo tvoja zaobljuba v primeru zmage?

Na sedem "kratkih in sladkih" so odgovorili letošnji junaki najtežje preizkušnje te pomladi, tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija. Oddaja je na sporedu vsak dan od ponedeljka do četrtka ob 21. uri.