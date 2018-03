Ali tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija čakajo prehranjevalne kazni? #video

The Biggest Loser Slovenija

Ne samo treningi, tudi pravilna prehrana je pomembna za preoblikovanje telesa. Tega se zavedajo tudi tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija. "Ravno neprimerna prehrana in pregrehe so bile tiste, ki so vse nas pripeljale do tam, kjer smo zdaj s svojimi odvečnimi kilogrami," se strinjajo letošnji junaki. Hladilnik bodo napolnili z zdravimi sestavinami, ki jih bo predlagal nov dietetčar Gašper Grom, ki bo letos skrbel za njihovo prehrano. Danes se jim bo tudi prvič osebno predstavil in jih soočil z novimi jedilniki. Kako so tekmovalci sprejeli njegove napotke, boste izvedeli že v današnji oddaji The Biggest loser Slovenija, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planet TV.