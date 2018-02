Aleš in Maja sta par

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalca prve sezone oddaje The Biggest Loser Slovenija Maja Cimermančič in Aleš Hrvatin sta združila moči na poslovnem področju.

Foto: Planet TV

"V dvoje je lepše," sta priznala udeleženca šova The Biggest Loser Slovenija Maja Cimermančič in Aleš Hrvatin in v smehu dodala: "Sva par, vendar samo poslovno." Že v šovu sta se spoprijateljita, zdaj pa sta moči združila tudi na poslovnem področju.

Do zdaj sta skupaj izgubila že 110 kilogramov

Od finalne oddaje pridno hujšata naprej, svoj nov življenjski slog pa želita širiti tudi med ljudmi. "Do zdaj sva skupaj izgubila že 110 kilogramov in ne bova se ustavila."

Foto: Osebni arhiv

"Ker sva na lastni koži spoznala, kako pomemben je zdrav duh v zdravem telesu, sva se aktivirala in ponudila brezplačno pomoč vsem, ki jih muči prekomerna teža," razkrivata sogovornika. Ustvarila sta Facebook skupino #aktivirajse, kjer bosta na voljo 24 ur na dan za nasvete, motivacijo in dobro voljo. Objavljala bosta koristne nasvete, dobre recepte, delila lastne izkušnje, fotografije in uporabne videoposnetke. V kratkem načrtujeta odpreti tudi spletno stran, ki bo imela isti namen. "Upam, da se čim več ljudi priključi in aktivira z nama," pravita.