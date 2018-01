Aleksandar: Doma bo vse v najlepšem redu

Foto: Planet TV

Aleksandar se je v petek znašel na izločilnem odru in vse do zadnje minute trepetal za vstop v veliki finale. Na glasovanju so mu sotekmovalci namenili zgolj en izločilni glas in Aleksandru se je tako uspelo uvrstiti v finale.

Tekmovalci pa so z mislimi že pri dneh, ko bodo zapustili hišo The Biggest Loser Slovenija in se spopadli z realnostjo in številnimi skušnjavami.

"Mislim, da bo doma vse v najlepšem redu. V tem šovu je bilo toliko odrekanj in muk, da zdaj ne bomo tega kar tako stran vrgli," je odločen Aleksandar.

Se še spomnite Aleksandra, ko si je v restavraciji naročil t-bone in zraven pospravil še njoke s tartufi? A se tukaj še ni ustavilo, fantje so si takrat privoščili kar nekaj kozarčkov preveč in dietetičarka Katja Simić je bila takrat vse prej kot navdušena nad njegovimi izbirami.

Bo Aleksandru doma uspelo premagati vse skušnjave in ostati zvest zdravim izbiram?

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od ponedeljka do petka zvečer na Planet TV.