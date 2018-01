Aleksandar bi nagrado vložil v nakup stanovanja #video

Foto: Planet TV

"Razmišljam, da bi bil to dober polog za stanovanje. V tej smeri trenutno razmišljam. Seveda si še vedno želim, da bi lahko odprl svoj fitnes studio, a žal to ne bo mogoče z glavno nagrado, ki čaka na zmagovalca v finalu," je bil iskren Aleksandar.

Klinika Božikov bo zmagovalcu podarila tudi bon za lepotno operacijo, tako da si bo lahko privoščil nekaj lepotnih popravkov. Kaj bi si Aleksandar najbolj želel spremeniti na svojem telesu? "Če bo ostalo veliko viseče kože, bo verjetno to ena od stvari, ki jih bomo morali vsi finalisti operirati," je razmišljal Aleksandar. "Maserji in trenerji so me potolažili, da lahko s treningi precej uspešno odpravim visečo kožo, tako da morda operacija niti ne bo potrebna."

Vsi tekmovalci v zadnjih dneh izjemno pazijo na zaužite kalorije. V zadnjih urah pred finalom je tudi Aleksandar izjemno zmanjšal vnos kalorij. "V teh dneh nisem zaužil več kot 750 kalorij, en dan sem bil na ketonski dieti, drugi dan na visokoproteinski dieti, zadnji dan pa sploh ne bom jedel," je bil iskren Aleksandar, ki je v dneh pred velikim finalom treniral tudi po štiri ure na dan.

Trud in naporni treningi so se vsekakor obrestovali, saj je do zdaj izgubil že 52,9 kilograma, tehtnica pa bo zvečer verjetno pokazala še dosti manj.

