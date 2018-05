Na skušnjavi blestela dekleta #video

Skušnjava je bila tokrat pisana na kožo dekletom. Klara je osvojila imuniteto, Maja in Rebeka pa odbitne kilograme. Trenja v hiši se po razpadu skupin in razdelitvi majic med tekmovalci nadaljujejo.

Tekmovalce sta v telovadnici pričakala trenerja, ki sta jim razdelila majice. "Ekipi razpadata, čas je, da se začnete boriti vsak zase," sta napovedala Jan in Nataša. Petra je trening izpustila in zaradi slabega počutja odšla k zdravniku. Tekmovalci so nekako pričakovali, da se bodo ekipe razdrle, in skoraj vsi po vrsti so se veselili, da prehajajo v novo fazo tekmovanja. Še posebej vesel je bil Gregor, ker je imel občutek, da bi se sicer lahko kaj hitro poslovil od tekmovanja.

Tokratna skušnjava je bila večinoma boj med puncami. V kvizu je Marko preveril znanje tekmovalcev glede vsebnosti kalorij posamezne hrane. Zmagala je Klara, ki je dobila imuniteto, Rebeka je dobila 2 kilograma odbitka na naslednjem tehtanju, Maja pa z -1 kilogram odbitka. »Zdaj bom lahko bolj mirno spala, ker sem ta teden varna,« se je nagrade razveselila zmagovalka Klara.

Marta, Gregor in Simon so telovadili in se pogovarjali o skušnjavi in o tem, kaj bi se lahko zgodilo na tehtanju. Marto je zelo strah, ker je edina izmed žensk "izvisela" z bonitetami na skušnjavi, je pa tudi najstarejša in kilograme izgublja počasneje. Vsi trije so mnenja, da se taktična igra pri nekdanjih modrih ni končala in da se napetost še vedno čuti. Željko je prepričan, da bodo tokrat blestele ženske na tehtanju, on pa ne bo ogrožen, četudi bo na izločanju, saj ga njegove modre ženske ne bodo poslale domov.

