Nori na Majo

Srečno samski so komična drama o medosebnih odnosih v sodobnem času, glavno stičišče likov pa je terapevtska skupina. In ravno tja se bo v novi epizodi vključil Denis, Petrov poslovni partner in edini prijatelj. Peter namreč hoče, da v terapevtski skupini pod krinko vohuni za Majo, saj ga zanima, kaj ona razmišlja ter upa, da bo tako prišel do koristnih informacij, ki mu jo bodo pomagale pridobiti nazaj.

Težava nastane, ko Denis pristane in se vključi v skupino, tam pa se tudi on zagleda v Majo - in v skupini še zdaleč ni edini s takšnimi občutki. Tudi terapevt Bernard vedno bolj podlega Majinim čarom, kar pa opazi tudi njegova partnerka, prav tako terapevtka Vida, ki nad tem ni nič kaj navdušena. Praktična natakarica Fanči medtem v preprostem Srečku vedno bolj vidi primernega partnerja, ki bi lahko malo poskrbel za njeno mularijo, vendar on nad to idejo ni najbolj navdušen ...

Četrta epizoda Srečno samskih bo na Planetu že nocoj ob 21. uri!

