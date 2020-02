Voditeljica, preoblečena v moškega – bi jo prepoznali? #video

V petek ob 20. uri se z novo sezono na Planet vrača zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru, ki bo tokrat, času primerno, pustno in evrovizijsko obarvana. Na pustno masko ne bo pozabila niti voditeljica Jasna Kuljaj, ki pa bo skoraj neprepoznavna, še posebej ko si bo nadela brke in brado.

V oddaji s pustno in evrovizijsko tematiko bo za veliko smeha vsekakor poskrbel nastop skupine ABBA, ki jo bodo za to priložnost sestavljali glavni junaki iz oddaje Pri Črnem Petru. Dekleti se bosta preoblekli v moška, fanta pa v ženski del znamenite švedske glasbene skupine. Več v videoposnetku.

Voditeljica oddaje Jasna Kuljaj, ki nam je zaupala, da je velika ljubiteljica pusta in pustnih običajev, bo sicer večji del tokratne oddaje vodila kot naša največja glasbena diva Helena Blagne.

Foto: Ana Kovač

"To, da bom celotno oddajo vodila preoblečena v našo divo Heleno, bo na neki način – če smem biti malo osebna – velika nagrada za malo Jasnico, ki je kot otrok hodila od vrat do vrat, oblečena v Heleno Blagne, in upala na kakšen kovanček. Kar zadeva mene, bi pust lahko trajal vse leto, saj si takrat ljudje dovolimo več norčavosti in vsega, kar v običajnih dneh manjka. Odnos do pusta sem spremenila, ko sem prvič vodila pustno rajanje na Ptuju. Od takrat ga ne dojemam več enako. Zdaj, ko sem mama, pa mi je pomembno, da je pustno rajanje kje blizu in da je otrok zadovoljen."

Prvo oddajo v novi sezoni zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru, ki nam bo pripravila pustno rajanje, si na Planetu lahko ogledate v petek, 21. februarja, ob 20. uri.

