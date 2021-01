Voditeljica delila simpatični fotografiji s hčerko priljubljenega glasbenika #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj, ki jo gledalci na Planetu lahko spremljajo v oddaji Pri Črnem Petru, je zelo aktivna tudi na družbenih omrežjih in nemalokrat postreže tudi s kakšno malce starejšo fotografijo. Tokrat je svoje sledilce razveselila s fotografijama sebe in hčerke priljubljenega glasbenika, na katerih lahko vidimo, kako sta bili videti pred nekaj leti in kako sta videti danes.