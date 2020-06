Ranko o zabavnih prigodah na snemanju: Bilo je kot na absolventskem izletu #video

Ustvarjalci oddaje Pri Črnem Petru se že to soboto spet vračajo v studio. Kljub zabavnim snemanjem v naravi so nam ustvarjalci priznali, da so že malce pogrešali občinstvo in razigrano vzdušje. Ranko Babić, ki v oddaji nastopa v vlogi Ibra, nam je razkril, kaj nas čaka v prvi studijski oddaji, in nam zaupal nekaj zabavnih prigod s snemanja zadnje oddaje v naravi. "Ni nam bilo dolgčas. Na trenutke sem se počutil, kot da smo na absolventskem izletu," je povedal v smehu.

Rankov taksist Ibro velja za enega od najbolj priljubljenih likov v oddaji Pri Črnem Petru, zato so bili gledalci navdušeni tudi, ko je v zadnji priredbi zgodbe o Kekcu prevzel glavno vlogo.

"Odigrati Kekca je bil zame res izziv predvsem zato, ker ga je igral Ibro. Sicer pa je bilo lepo igrati lik, ki sem ga kot otrok občudoval na televizijskih zaslonih.​​​​​​"​

Tudi v zakulisju snemanja v Kekčevi deželi v Kranjski Gori je bilo veliko zanimivih pripetljajev. "Med snemanjem sem si trikrat skoraj zvil gleženj, ko sem v coklah skakal po travniku in hosti. Snemanje je trajalo dva dni, zato smo v Kranjski Gori tudi prespali. In medtem ko smo bili nekateri pridni in smo šli spat ob normalni uri, so nekateri z Jožetom Potrebuješem na čelu vso noč skakali od sobe do sobe in nas zbujali s pesmijo Vse je fajn ter vlekli odeje.

"Ko se je ta zabava umirila, je začel smrčati Peška, kot bi nekdo prižgal 'cirkularko'. Lahko rečem, da sem spal 'za en klinc'. Nato so nas zjutraj pričakale še kljuke, namazane z zobno pasto. Res nam ni bilo dolgčas. Na trenutke sem se počutil, kot da smo na absolventskem izletu," je povedal Ranko, ki mu je bila sicer zelo všeč sproščenost celotne ekipe.

V oddaji, ki bo na sporedu to soboto, bo Rankov lik Ibro končno prevzel vajeti vodenja gostilne Pri Črnem Petru v svoje roke. "To bo res posebna oddaja. Ibro bo v tej oddaji gostilno vodil na drugačen način, kot ste bili vajeni do zdaj. Kaj vse se bo spremenilo, pa boste videli v jutrišnji oddaji."

Ibro bo v tokratni oddaji nastopil tudi s posebno glasbeno točko. "Ta glasbena točka je zagotovo ena od težjih stvari, ki sem jih moral narediti na snemanjih do zdaj. Peti ne znam in v tej oddaji sem se prvič v življenju preizkusil na glasbenem odru. Mislim, da tudi zadnjič," je v smehu povedal Ranko. "Bo pa ta nastop čisto v Ibrovem slogu. Komaj čakam, da vidim, kako je vse skupaj videti. Priznam, da imam kar malo treme. Sicer pa bo ta oddaja res nekaj posebnega, verjamem, da bodo gledalci uživali."

