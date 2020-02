Po 30 letih na glasbeni sceni si lasti prav poseben rekord #intervju

Pred kratkim ste praznovali 30 let glasbenega ustvarjanja. Kakšen je vaš recept za tako dolgo in uspešno glasbeno pot?

Pomembno je biti na tleh in to, kar delaš, delati s srcem, to ljudje čutijo. Treba je spoštovati svoje občinstvo in ceniti vsakega posameznika, ki je v moji 30-letni karieri namenil svoj čas mojim pesmim, koncertom, spustil v svoje življenje del mene, moje energije. Treba je biti hvaležen čisto vsakemu posamezniku.

Kaj pa je bila najbolj zanimiva prigoda na vaših nastopih?

Ojoj (smeh, op. p.). Okoli mene se je vedno dogajalo in se še vedno dogaja. Vedno vlečem nase nenavadne in neverjetne dogodke. Lahko bi rekel, da sem rojen s tem. Že kot otrok sem bil tako ali drugače zraven, kjerkoli je bila kakšna lumparija (smeh, op. p.).

Foto: Ana Kovač

Kaj pa bi bili, če ne bi bili glasbenik?

Hotel sem biti marsikaj. Vedno sem želel biti pilot letala, študiral sem tudi na pomorski fakulteti in želel biti kapitan ladje kakšne križarke. Zdaj bi bil mogoče inštruktor potapljanja in bi imel svojo šolo podvodne fotografije. V vsakem primeru je eno življenje premalo zame. Potreboval bi vsaj tri, da bi preizkusil vse, kar si želim (smeh, op. p.).

Pred kratkim ste praznovali tudi abrahama. Kako gledate na leta?

Leta so mi nepomembna, zaradi tega tudi ne praznujem rojstnih dni. Zato pa praznujem vsakič, ko se srečam s svojimi dobrimi prijatelji. Nikoli namreč ne veš, kaj te čaka jutri.

So vam bližnji in prijatelji ob rojstnem dnevu vseeno pripravili kakšno posebno presenečenje?

Moja Andreja me je presenetila s potovanjem v Egipt. Moja želja je bila vedno dotakniti se piramid, videti mogočno Sfingo, vstopiti v Keopsovo piramido in začutiti energijo, ki jo piramida odseva. Res neverjeten občutek. V Hurgadi sem se tudi potapljal na koralnem grebenu in bilo je noro. Res čudovit rojstni dan.

Foto: Ana Kovač

Kateri rojstni dan pa vam je do zdaj najbolj ostal v spominu?

Vsekakor je bil to moj 48. rojstni dan. Praznovanje mi je pripravilo mojih 200 najbolj zvestih oboževalcev. Bilo je noro lepo.

V petkovi oddaji Pri Črnem Petru boste nastopili v kar dveh duetih in tudi sicer radi združite moči z drugimi glasbeniki. Vam je to poseben izziv?

Je. Mislim, da sem pevec, ki je v Sloveniji posnel največ duetov. Jaz se dobro razumem z vsemi in lahko prilagodim svojo energijo vsakem posamezniku. Sem zelo prilagodljiv človek in to se v duetih začuti.

Duete sem posnel s Simono Weis, Heleno Blagne, Sašo Lendero, Natalijo Verboten, Majo Blagdan, Otom Pestnerjem, Marjanom Zgoncem, Brigito Šuler, ansamblom Ptujskih 5, klapo Lavanda, ansamblom Spev, Domnom Kumrom, Rebeko Dremelj, Darjo Gajšek, mojo hčerko Kanenas, ET in Džo Maračić Makijem. Upam, da nisem koga pozabil (smeh, op. p.). Vsak duet je bil vsekakor nekaj posebnega.

Foto: Ana Kovač

V tokratni oddaji Pri Črnem Petru bo beseda tekla tudi o smolčkih – tistih, ki rojstni dan praznujejo 29. februarja. Poznate tudi sami kakšnega?

Seveda. Naša soseda in prijateljica moje mame na Hrvaškem Ljilja. Večkrat smo skupaj igrali igre s kartami in vedno je imela izredno srečo. Lahko rečem, da kljub temu, da niso imeli sreče z rojstnim dnem, jih sreča vseeno rada spremlja (smeh, op. p.).

Kje pa vas lahko vaši poslušalci v kratkem vidijo?

Vsekakor najprej v oddaji Pri Črnem Petru, kjer bom predstavil svoj novi duet z Darjo Gajšek – Samo sebe imava. To pesem najdete tudi na plošči LOM, ki je izšla konec decembra. To je moja devetnajsta plošča, dvajseta pa izide že kmalu na Hrvaškem.

Pripravljam tudi veliki koncert ob 30. obletnici kariere v dvorani Tabor v Mariboru. Komaj že čakam, da zapojem svoje največje uspešnice. Vse bo v znamenju praznovanja, pripravljamo pa tudi veliko presenečenj.

