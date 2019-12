Ansambel na avtocesti doživel zanimivo dogodivščino

Glasbeniki so veliko na poti, zato se jim med vožnjo marsikdaj pripeti tudi kaj nepredvidljivega. Tudi člani ansambla Nemir so v svoji 14-letni glasbeni karieri doživeli veliko zanimivih dogodivščin. Ena taka zabavna zgodba se jim je zgodila na avtocesti, ko so se peljali na festival v Števerjan.

Ansambel Nemir bo nastopil v sobotni oddaji Pri Črnem Petru. Foto: Bojan Puhek

"Pihala je močna burja in naš kombi je večkrat kar prestavilo. Nato so nas kar naenkrat začeli prehitevati tovornjaki in ostala vozila, čeprav je na števcu še vedno kazalo 125 km/h. Kmalu smo ugotovili, da se je števec verjetno zataknil, saj se je kombi začel ustavljati in morali smo ga poriniti do prvega izvoza.

Kljub temu, da nam je kombi po domače povedano "zaribal", smeha ni manjkalo. Iz kombija smo nato potegnili inštrumente in veselo igrali vse do prihoda avtovleke," so nam o nenavadnem dogodku povedali člani ansambla, ki bo gostoval v sobotni oddaji Pri Črnem Petru.

