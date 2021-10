Skriti biser in zakladnica presenečenj na vzhodnem robu Alp

Koroška je slikovita pokrajina mogočnih gozdov in naravnih presežkov na območju UNESCO Geoparka Karavanke, zelenega Pohorja in doline reke Drave. Zakladi narave in dediščina preteklosti jemljejo dih in ponujajo navdih. Vabijo k adrenalinskim kolesarskim ali pohodniškim doživetjem v hribih ali dolinah, dejavnemu odkrivanju skrivnosti podzemlja Pece in srečanju z reko na splavu.

Tokratno raziskovanje Koroške bomo v oddaji Planet na obisku začeli v gorsko-turističnem centru Kope, ki omogoča veliko možnosti za rekreacijo, pozimi pa je osrednji smučarski center Koroške. V primeru slabšega vremena si tam lahko privoščite razvajanje v obliki wellnessa in kulinaričnih užitkov.

Voditeljica Eva Cimbola je spoznavala tudi rudarsko tradicijo z aktivnim raziskovanjem koroškega podzemlja. V kraljestvu kralja Matjaža, ki po legendi spi pod goro Peco, se je Eva podala na avanturo s kajakom, v kateri je zaveslala skozi zalit labirint podzemnih rovov največjega rudnika svinca in cinka v tem delu Evrope. Nekdanja jamska delovišča, kjer so nekoč rohneli stroji, pa lahko raziščete tudi s kolesom ali se vanje zapeljete z originalnim rudarskim vlakom.

Naravne lepote in kulturne znamenitosti pa lahko obiskovalci občudujete tudi po Dravski kolesarski poti, ki velja za eno najlepših v Evropi. Pot v skupni dolžini 510 kilometrov vodi od izvira reke Drave pri Toblachu v Italiji prek Avstrije v Slovenijo in naprej na Hrvaško, kjer se konča ob sotočju rek Mure in Drave pri Legradu. V Sloveniji pot obsega 145 kilometrov, ena izmed zanimivejših pustolovščin, ki jo velja doživeti ob kolesarjenju, pa je tradicionalno splavarjenje na reki Dravi, kjer vas Flosarske frajle in flosarji s harmoniko v rokah popeljejo s turističnim splavom na vožnjo po reki.

Zakladnico kulturnih znamenitosti na Koroškem predstavlja Slovenj Gradec. Sprehod po tipičnem srednjeveškem mestu, starem več kot 750 leti, vas bo očaral s svojo arhitekturo, ki v sebi skriva bogato preteklost in romantični utrip. V Slovenj Gradcu lahko obiščete Koroško galerijo likovnih umetnosti, spominski muzej skladatelja Huga Wolfa in dvorec Rotenturn.

V Slovenj Gradcu lahko obiščete Koroški pokrajinski muzej, ki je bogat s pestro zbirko izdelkov domače obrti, industrije in sakralnih spomenikov. Tam si lahko ogledate razstavo Koroška košta, kjer imate možnost spoznati in degustirati tradicionalne koroške jedi.

Obisk znamenitosti lahko na Koroškem preprosto povežete s sprehodom ali pohodom. Koroška namreč ponuja veliko tematskih poti, ki obiskovalce seznanjajo z dediščino teh krajev. Ena od teh je tudi Tematska pohodna pot Kope, kamor se je v sklepnem delu obiska podala tudi Eva Cimbola.

