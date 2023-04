Vse več ljudi na bolniški #video

Slovenci smo očitno iz leta v leto slabšega zdravja, saj delež bolniških odsotnosti v državi narašča. Število dni, ki smo jih državljani preživeli na bolniški, je v preteklem letu znašalo skoraj 18 milijonov, še leta 2014 je bilo takšnih dni dobrih 11 milijonov. Razlika je torej več kot očitna. Kje se skrivajo razlogi za takšno povišanje, je preverjala ekipa Planet 18.

Ljudje, mlajši od 45 let, so najpogosteje odsotni zaradi infekcijskih in parazitnih bolezni, starejši od 45 let pa zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva. Poškodbe zunaj dela so podobno prisotne pri vseh starostnih skupinah, medtem ko so poškodbe pri delu močno prisotne le v kategoriji od 15 do 19 let.

V povprečju je bilo leta 2021 izgubljenih več koledarskih dni v primerjavi z letom pred tem, odsotnih je bilo več zaposlenih, ti pa so bili odsotni tudi večkrat v letu, vendar je posamezna odsotnost trajala krajši čas, če vrednosti primerjamo z letom 2020.

Pomanjkanje spanca vodi v tveganje poslabšanja zdravja posameznika. V kategorijo bolniške odsotnosti ne spadajo samo odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb, pač pa tudi zaradi drugih zdravstveno upravičenih razlogov, kot sta skrb za bolnega družinskega člana in darovanje krvi.

Leta 2021 smo imeli več kot milijon primerov bolniške odsotnosti, kar je skupaj naneslo kar 17.844.331 izgubljenih koledarskih dni. Gre za petodstotno bolniško odsotnost zaposlenih ljudi v državi v letu 2021

Ženske so večkrat vzele bolniški dopust, vendar za krajše obdobje kot moški. V povprečju so bile tako v letu 2021 za delo nezmožne povprečno 24 koledarskih dni, medtem ko so bili moški nezmožni za delo približno osem dni manj.

