Želja je velik poklon 100-letnemu ustvarjanju studia Walt Disney

22. novembra, tik pred začetkom najbolj čarobnega obdobja leta, na velika platna kinematografov prihaja ŽELJA, 62. Film Walt Disney studia, ki letos praznuje svojo zavidljivo 100. obletnico ustvarjanja. Da bi se ustvarjalci poklonili starim klasikam tega legendarnega studia, ki je zaznamoval otroštva vseh nas, so v filmu ŽELJA pomešali tradicionalno animacijo z akvarelnimi barvami z novo, računalniško ustvarjeno 3D animacijo. To daje tej čudoviti animirani pustolovščini tisto več; čarobnost, ki je v današnjem svetu več kot dobrodošla in zaželena.

Studio Walt Disney opisuje film ŽELJA kot popolnoma novo glasbeno animirano pustolovščino, ki bo otroke in odrasle popeljala v čarobno kraljestvo Rosas, kjer si večna idealistka Asha zaželi tako močno željo, da ji kozmična sila odgovori v obliki majhne kroglice neskončne energije, preprosto poimenovane Zvezda. Asha in Zvezda se morata skupaj zoperstaviti največjemu sovražniku kraljestva Rosas, kralju Magnificu, ki pri sebi skriva večino neizpolnjenih želja. Skupaj rešujeta svet in dokazujeta, da so čudeži res mogoči, če se volja pogumnega človeka združi s čarobnostjo zvezd.

Naj gre za Geppetta, ki zre v zvezde in si želi, da bi njegov leseni Ostržek postal pravi deček, za Tiano, ki gleda v zvezde medtem ko sanja o svoji lastni restavraciji, ali pa za Moano, ki se obrača k zvezdam, da bi rešila svoj otok; veliko Disneyevih najbolj priljubljenih likov so zaznamovale njihove želje in sanje. ŽELJA slavi ravno to vrsto strasti in se s tem poklanja zapuščini, ki je zaznamovala Walt Disney studio.

Medtem, ko se film v veliki večini poklanja Disneyevi zapuščini, pa odraža tudi sedanjost in prihodnost tega slavnega studia, saj ga zaznamujeta inovativna vizualna podoba, širok nabor različnih kulturnih navdihov in sodobna, privlačna glasba. ŽELJA namreč vsebuje izvirno avtorsko glasbo in sedem popolnoma novih izvirnih pesmi, ki sta jih napisala za nagrado grammy nominirana pevka in tekstopiska Julia Michaels in z grammyjem nagrajeni producent, tekstopisec in glasbenik Benjamin Rice.

Pod vodstvom deklice Ashe se v tej animirani pustolovščini zvrsti še veliko zanimivih likov – od junakov do zlikovcev, od njihovih družin in prijateljev pa vse do zabavnega kozlička v pižami – kar je zahtevalo nadarjeno in zanimivo igralsko zasedbo. V slovenski sinhronizaciji se glasbenici Tjaši Hrovat Steklasa v vlogi Ashe pridruži glasbenik Uroš Buh v vlogi kralja Magnifica, skupaj pa sta odpela vse pesmi v tej Disneyevi čarobni zgodbi. Poleg njiju pa v filmu vodilne vloge nosijo med drugimi tudi Tanja Đurić Ribič, Tilen Artač, Saša Lešnjek, Zala Djuric in Tomaž Krt.

Disneyeva ŽELJA je animirani film, kakršnega dobimo le na vsake toliko časa in vsebuje vse elemente, ki so izjemno pomembni, ne samo za zabavo, ampak tudi za učenje empatije ter sporočilnost, ki se dotakne vsakega. Vsak od nas v sebi nosi goreče želje, zato so besede, ki jih je o filmu povedala scenaristka in izvršna producentka Jennider Lee (Ledeno kraljestvo, Ledeno kraljestvo 2) še toliko bolj pomembne.

“Bistvo našega filma je tole: V vesolju ni večje moči od nekoga s pravo in gorečo željo v srcu. Pravzaprav je to film o razumevanju in zavedanju, da z velikimi željami pogosto pride še večji boj. Upamo, da bo zgodba navdihnila vse, da nad svojimi željami kljub temu ne bodo obupali in bodo pri njihovem uresničevanju vedno vztrajali.”

Poklonite se Disneyevi zapuščini in si zagotovite vstopnico za film ŽELJA že danes! Na velikih platnih vas pričakuje v distribuciji Blitz Filma od srede, 22. novembra, tudi v 3D tehnologiji.