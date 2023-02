Zaživel je portal Kariera v turizmu

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) in Slovenska turistična organizacija (STO) sta na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani danes predstavila portal Kariera v turizmu ( www.karieravturizmu.si ) . Novo spletno mesto je nastalo v tesnem partnerstvu s Turistično gostinsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in SRIP Turizem. S pozivom Izberi kariero v turizmu in sloganom Ustvarjam doživetja vabi k spoznavanju poklicev v gostinstvu in turizmu predstavlja možnosti izobraževanja, na enem mestu združuje informacije o spodbudah in štipendijah ter prostih delovnih mestih, vključuje pa tudi koledar dogodkov, kot so izobraževalni in promocijski dogodki, sejemske prireditve ter tekmovanja. Na portalu so predstavljene tudi izkušnje posameznikov, ki so se odločili za kariero v turizmu oz. gostinstvu.

Portal je ena od osrednjih točk partnerske nacionalne kampanje, katere namen je dvigniti ugled poklicem v gostinstvu in turizmu, dolgoročno spodbuditi vpise na srednješolske, višješolske in visokošolske programe ter povečati zanimanje za ustvarjanje kariere v tej branži. Partnerji bodo vsebine na portalu, ki prvič na enem mestu združuje vse informacije na temo poklicev v panogi, redno dopolnjevali in nadgrajevali.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je ob zagonu portala izpostavil, da so kakovostni kadri v turizmu ključni: "Dejstvo je, da ljudje cenimo prijazen očesni stik, toplo besedo, stik roke. Tega nobena digitalizacija in optimizacija procesov ne moreta nadomestiti. V prihodnjih dneh bodo potekali informativni dnevi v srednjih in višjih šolah ter na fakultetah, zato osnovnošolce in dijake vabim, da obiščete srednje in visoke šole, ki ponujajo programe gostinstva in turizma. Tu je namreč vedno prostor za komunikativne, dinamične, radovedne, prijetne in kreativne osebe – ljudi, ki si želite razgibanega dela. Že drugo leto zapored je dijakom izobraževalnega programa gastronomske in hotelske storitve na voljo tudi štipendija v višini 107 evrov mesečno, ki je združljiva z Zoisovo štipendijo. V turizmu ne gre zgolj za ustvarjanje doživetij, delo v turizmu je doživetje samo po sebi, kar lahko izkoristite vsi, ki svojo pot šele začenjate, in tudi tisti, ki s svojo dosedanjo potjo morda niste zadovoljni."

Direktorica STO, mag. Maja Pak, pa je poudarila: "V slovenskem turizmu želimo ustvarjati višjo vrednost z avtentičnimi, butičnimi zgodbami, ki jih gostje ne morejo doživeti nikjer drugje. Zavedamo se, da tovrstnih doživetij ni mogoče zasnovati in izpeljati brez zagnanih, motiviranih ljudi, ki z dobro voljo in nasmeškom poskrbijo, da izkušnja vsakega gosta preseže njegova pričakovanja. S kampanjo Ustvarjam doživetja in spletnim portalom želimo poklice v turizmu in gostinstvu približati najširši množici mladih in starejših. Na portalu bodo med drugim našli informacije o možnostih izobraževanja in usposabljanja, štipendijah in spodbudah, ki so jim na voljo, o prostih delovnih mestih ter o dogodkih, kot so izobraževalni in promocijski dogodki ter sejmi in tekmovanja. Želimo jih spomniti, da ti poklici prinašajo veliko lepih trenutkov in zadovoljstva ob stiku z gosti, obenem pa tudi možnosti za stalno izobraževanje in napredovanje ter osebnostno rast. Omogočajo tudi kreativno spopadanje z izzivi, vpliv na razvoj lokalnega okolja ter udejanjanje trajnosti v panogi, ki pomembno soustvarja našo prihodnost. Država in turistično gospodarstvo moramo medtem skupaj zagotoviti, da bodo poklici v turizmu in gostinstvu prepoznani, cenjeni in ustrezno nagrajeni."

Svoje izkušnje z delom v turizmu sta ob predstavitvi portala danes predstavila ambasadorja v kampanji Bruno Šulman, vrhunski chef v restavraciji Pino Alpino v Kranjski Gori ter zmagovalec tekmovanja Masterchef, in Monika Topolnik, vodja wellnessa v Hotelu Bohinj.

Njuni izjavi lahko preberete v medijskem središču, kjer vam je na voljo tudi več informacij o kampanji za dvig ugleda poklicem v gostinstvu in turizmu ter o sejmu Alpe-Adria.