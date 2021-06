Zaščita pred soncem z organskimi filtri in izdatno vlaženje ter zaščita kože pred izgubo vlage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZELIŠČNA ZAŠČITNA KREMA PRED SONCEM

Sonce deluje na nas pozitivno, nam daje vitamin D, ponuja mnogo radosti, prijetnih spominov, nas osrečuje, vendar so žarki UVA in UVB za našo kožo lahko zelo nevarni.

Izredno vlažilna in negovalna zaščita pred škodljivim vplivom sončnih žarkov za obraz in telo.

Inovativna formula prepreči dolgoročne poškodbe celic, staranje kože, pojav pigmentnih madežev in zagotavlja zaščito DNA.

Kombinacija učinkovin rastlinskega izvora kožo pomiri in zaščiti pred prostimi radikali ter izgubo vlage.

Pomiri in zaščiti pred izgubo vlage.

Je vodoodporna.

Dejstva o kremi: Organska, zeliščna, veganska, brez oxybenzona, octinoxata, parabenov, mineralnih olj, ne pušča sledi na koži ali oblačilih.

Filtri UVA in UVB v kremi so organskega izvora, širokopasovni, so fotostabilni, krema pa seveda ni testirana na živalih.

Prijazna do voda, koralnih grebenov, življenja v vodah, flore in favne.

Nežen in prijeten ter nevsakdanji vonj za kremo za zaščito pred soncem.

Aktivne sestavine in njihov učinek:

Gel aloe vere − globinsko navlaži in pomiri razdraženo kožo, pospešuje proces obnavljanja kože, celi poškodbe, kot so ureznine, opekline, razjede ali vnetja; deluje tudi antibakterijsko, protivnetno, protivirusno in anestetično.

Tropska kasija – tvori zaščitno molekulo (K3OS), ki celično jedro ohrani pred poškodbami UV, DNA v koži je zavarovan, preprečuje staranje kože, povzročeno z žarki UV, krepi strukturno povezanost celic in spodbuja proces regeneracije.

Olje sončničnih semen – zmanjšuje obstoječe gubice, kožo mehča in vlaži, krepi zaščitno plast ter na splošno izboljša njen zdravi videz; blagodejen učinek ima na kožo z ekcemi, vnetji, pordelostjo in tudi na razdraženo kožo.

Vitamin E – kožo ščiti pred vplivi iz okolja, in kot antioksidant zmanjšuje tvorbo škodljivih prostih radikalov, varuje celične membrane, preprečuje prezgodnje staranje celic ter nastanek gub; prodira v globlje plasti, kjer kožo navlaži, izboljša njeno prožnost in gladkost.

Pantenol – je oblika vitamina B5, ki vpliva na razvoj in obnovo kožnih celic, kožo odlično navlaži, pospešuje celjenje ran, blaži vneto in opečeno kožo ter pomirja srbečico.

Filtri UVA in UVB – Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine – izredno stabilen in zdravju prijazen filter UV, ki je organskega izvora, imenovan tudi kemični filter, ki absorbira žarke UVA in UVB.

Filtri UVA ščitijo pred žarki UV, ki kožo trajno poškodujejo, kar se kaže v obliki gub, pigmentnih madežev, povešene kože, torej povzročajo pospešeno staranje kože.



Filtri UVB pa jo varujejo pred žarki UV, ki povzročajo rdečico in opekline. Oboji pa povzročajo fotostaranje in nastanek kožnega raka.

Uporaba:

Pri vsakršnem izpostavljanju soncu, ŠE POSEBEJ spomladi, ko se izpostavljamo prvemu soncu, in med 11. in 15. uro, ko je sonce najmočnejše.

Obvezna oprema pri posedanju na plaži, športu, tudi pri dremanju v senci.

Tudi takrat, ko že imamo rjavo/zagorelo podlago, NISMO varni pred sončnimi opeklinami!

V času izpostavljanja soncu nanose redno obnavljajte. Krema je vodoodporna, a se zaradi oblačil, vode, potu ipd. nanos tanjša.

Zaščitni faktor (ZF) in čas zaščite: ZF – zaščitni faktor določa ČAS zaščite kože in je odvisen tudi od tipa vaše kože. Obstajajo pogovorna pravila: osebe s "svetlo jogurtovo poltjo" se morajo vsekakor pogosteje zaščititi kot tiste s temno poltjo. Razlikujemo svetlo kožo, ki se samozaščiti do 10 minut, olivno kožo z naravno samozaščito okoli 15 minut in temno kožo, ki ima naravno samozaščito okoli 20 minut.

Primer izračuna časa:

10 minut x zaščitni faktor kreme, torej v našem primeru 10 x 20 minut = 200 minut zaščite.

Pri vsakršnem izpostavljanju soncu se je treba ponovno zaščititi, nanesti kremo vsaki 2 uri!

ZELIŠČNO VITAMINSKO OLJE

Poleg osnovne zaščite pred soncem pa težavo po sončenju predstavljata izredna obremenitev in izsušitev kože. Kožo moramo po sončenju oziroma izpostavljanju soncu izdatno hidrirati, jo navlažiti in nahraniti.

Negovalno olje je primerno za nego telesa, obraza in las.

Zaradi skrbno izbranih sestavin deluje pomlajevalno, saj kožo bogato navlaži, neguje, jo intenzivno obnavlja in preprečuje izgubo vlage.

Vsebuje koncentrat zdravilnih rastlin (kamilica, brin, melisa, rožmarin, žajbelj, črni bezeg, materina dušica, timijan in lipa), izvleček korinde, celo paleto rastlinskih olj (grozdnih pešk, trpotčastega gadovca, žafranike, pomaranč, rakitovca) ter vitamina A in E.

Ima prijeten vonj po agrumih, krema pa se lepo vpije v kožo in ne pušča mastnih sledi.

Aktivne sestavine in njihov učinek:



Olje grozdnih pešk − močan antioksidant, zavira nastajanje gub, preprečuje prezgodnje staranje kože; kožo izdatno navlaži, spodbuja njeno naravno regenerativno delovanje, prekrvavitev in krepi celične stene.

Izvleček korinde – deluje protivnetno in je proti draženju kože, pomirja srbečo ter zaradi alergij obremenjeno kožo.

Olje trpotčastega gadovca – deluje pomlajevalno, obnavlja kožo, gladi gubice, preprečuje in zavira proces staranja ter spodbuja obnavljanje kože.

Olje žafranike – zaradi vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin omega 3, 6 in 9 kožo pomiri, zmanjšuje vnetja, jo zgladi, učvrsti in nahrani.

Olje pomaranče – deluje protivnetno, antibakterijsko in protiglivično; je dišavna sestavina, ki kožo poživi in osveži.

Olje rakitovca – deluje na celice obnavljajoče, protivnetno in antioksidativno ter je idealen za kožo, poškodovano od sonca ali nevrodermatitisa. Lastna hidrolipidna pregrada kože se obnavlja in krepi.

Brin – razkužuje, blaži vnetja in zožuje površinske krvne žilice.

Žajbelj – deluje antiseptično (proti mikrobom, glivicam in vnetjem), pospešuje celjenje ran, zoži pore in preprečuje prekomerno potenje.

Bezeg – utrjuje sluznico in krepi njeno odpornost proti okužbam.

Melisa – deluje protivnetno in adstringentno (zoži pore), koži vrača mehkobo, jo varuje pred razpokami in jo osveži.

Materina dušica – ima prijeten vonj, pospešuje prekrvavitev kože, ji vrača čvrstost in zdrav ten.

Timijan – pospešuje celjenje ran in zmanjšuje kožna vnetja.

Lipa – na kožo deluje pomirjajoče, jo mehča, zdravi manjša vnetja in druge pojavne oblike razdražene kože.

Kamilica – mehča in neguje kožo.

Rožmarin – deluje antiseptično, protivnetno in antioksidativno, zoži pore in poveča čvrstost kože.

Uporaba:

Olje po prhanju ali kopanju nežno utrite po celem telesu in obrazu.

Obvezna oprema pri posedanju na plaži, po športu, fizičnih naporih.

Pri suhih konicah las nekaj kapljic vtrite s prsti vanje. Lasje bodo sijoči.

Izdelek ne vsebuje parabenov in mineralnih olj.

Zaradi priročnosti smo se odločili, da Herbio zeliščno vitaminsko olje zapakiramo v tri različne embalaže:

Za v kopalnico, za na morje, 200 ml

Za na pot, za plažo, 100 ml

Za v torbico, 30 ml

Naročnik oglasne vsebine je Herbio.