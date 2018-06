Vrača se najboljši BAR, prijave so že odprte!

Na Planet TV se jeseni vrača najbolj zabaven, glasen in nepozaben šov v Sloveniji. V resničnostnem šovu se bodo tekmovalci in tekmovalke preizkusile v vodenju najboljšega bara na planetu. Prijave so že odprte!

Ste mojstri postrežbe in imate goste v malem prstu? Je bar vaš drugi dom, delo v baru pa prva strast? Potem najboljši Bar na planetu išče prav vas! Prijave so že odprte, na Planet TV pa iščemo polnoletne tekmovalke in tekmovalce, ki se radi zabavajo, se ne ustrašijo izzivov in bi radi postali del zgodbe o uspehu.

Prijave zbiramo na e-naslovu bar@planet-tv.si in prek spodnjega prijavnega obrazca.

Zgodba resničnostnega šova Bar je načeloma preprosta: vse, kar morajo tekmovalke in tekmovalci storiti, je, da skupaj živijo in skupaj vodijo tudi bar. A kljub temu, da je za uspeh bara pomembno dobro sodelovanje, za obstanek v šovu pa tudi dobre vezi z ostalimi tekmovalci, bodo morali sodelujoči hkrati zdržati pod močnim pritiskom in tekmovati med seboj, saj bo najboljši na koncu poplačan z bogato nagrado.

Mislite, da bi znali sodelovati s skupino neznancev, zdržati pod pritiskom in dobro voditi bar? Potem se prijavite v najbolj zabaven, glasen in nepozaben šov letošnje jeseni!