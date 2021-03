Veganski kolagen: izvir mladosti ali okusna potegavščina?

Odgovor na to je jasen: zmanjšano proizvodnjo kolagena. Brez tega proteina bi telo razpadlo, saj deluje kot "lepilo" in predstavlja kar 30 odstotkov človeškega telesa.

Največkrat ga imenujemo protein lepote, saj je nujen za napeto kožo brez gubic.

V zadnjem času se večkrat omenja t. i. revolucionarni veganski kolagen. Pa sploh obstaja? Kolagen je beljakovina, ki je rastline ne proizvajajo in ki jo najdemo a zgolj v tkivih ljudi in živali.

Naj vas torej ime "veganski kolagen" ne zavede, saj ta kolagena sploh ne vsebuje, pač pa le nekaj sestavin, ki spodbujajo njegovo tvorbo. Poenostavljeno: veganski kolagen ne obstaja!





Kakšna je torej rešitev?

Collagen Powder Blend je popoln kompleks različnih virov kolagena in tudi sestavin, ki spodbujajo samotvorbo kolagena. Sem spadajo vitamin C, silicij in superživilo šilajit. Da pa se ne boste poslovili le od slabega videza nohtov, las in kože, smo dodali kurkumin, ki deluje protivnetno. Bi si sploh lahko želeli kaj boljšega?