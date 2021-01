V Europarku odslej še bolj pestra ponudba edinstvene naravne kozmetike Atelier Rebul

Ekskluzivna kozmetika, ki navdihuje že 125 let

Blagovna znamka Atelier Rebul uspešno prepleta bogato tradicijo in najbolj izpopolnjene znanstvene formule. Njeni začetki segajo v davno leto 1895, ko je ustanovitelj znamke Jean Cesar Reboul odprl svojo prvo lekarno v Istanbulu. Lekarna je v naslednjih desetletjih postala sinonim za vrhunsko kozmetiko in po 120 letih obstoja prerasla v ekskluzivno blagovno znamko, ki navdušuje kupce po vsem svetu. Še vedno prisegajo na povsem naravne sestavine in do kože prijazno kozmetiko. Naravna kozmetika Atelier Rebul ne vsebuje parabenov, mineralnih olj in sulfatov. Znamka že vse od svojih začetkov sledi temeljnim načelom kakovosti in zaupanja. Znamenita kolonjska vodica Rebul Lavender Cologne, ki so jo uporabljale številne generacije istanbulske gospode, je leta 1981 prejela zlato medaljo mednarodnega centra za nadzor in kakovost izdelkov.

Za še več razvajanja

Naravna kozmetika Atelier Rebul je že od pomladi 2020 na voljo tudi obiskovalcem največjega nakupovalnega središča severovzhodne Slovenije. Obiskovalci lahko izbirajo med pestrim naborom kozmetičnih izdelkov in dišav ̶ parfumi, kolonjske vodice, dišave za dom, kreme, losjoni, serumi, mila, šamponi in še več. Pretekli teden je vrata odprla nova prodajalna Atelier Rebul, v kateri bodo obiskovalci našli razširjeno ponudbo kozmetičnih proizvodov in še več naravnih izdelkov za nego. Med drugim bodo na policah prodajalne lahko poiskali različne linije za nego telesa, obraza in las. Čaka jih bogat izbor vonjev, kot so sivka, zeleni čaj, mandarina, jasmin, limonska trava in med, mandljevo mleko, vrtnica, verbena in ingver, vanilja itd. Na voljo bodo najbolj prepoznavne kolekcije Istanbul, Pera in 1895 ter številne druge. V bogati ponudbi naravne kozmetike bo vsakdo našel dišavo po svoji meri ali dišeče darilo za svoje bližnje.

Naročnik oglasnega sporočila je Europark.