Uspešna predstavitev aktualnih hrvaških marketinških kampanj v Sloveniji

“Slovenija je trg, s katerega takoj po Nemčiji dosegamo največje število turističnih prihodov in prenočitev in je za nas vedno nov izziv, saj zahteva nenehno inovativnost in kreativnost. Izredno me veseli, da se je današnje predstavitve udeležilo toliko predstavnikov medijev, saj so slednji eni naših ključnih partnerjev v delu, ki ga počnemo. Slovenija je za Hrvaško izjemno pomemben trg tudi zato, ker zaradi specifičnosti na njemu uresničujemo svoje dolgoročne strateške cilje, in sicer celoletni turizem” je poudaril g. Bonifačić.

Predstavitev je bila priložnost, da se slovensko javnost seznani z aktualnimi kampanjami, ki potekajo v Sloveniji. Brand kampanja “Tvoj čas, Tvoje življenje, Tvoje doživetje” komunicira raznolikost hrvaških turističnih produktov. Poudarek je na destinaciji, posamezniku in izkušnji, saj je doživetje tisto, ki naredi razliko na posameznem potovanju. Glavni produkti so aktivni turizem, narava in ruralni turizem, pri čemer sta prva dva logična izbira, saj so Slovenci navdušeni športniki in ljubitelji narave. Hrvaška zato v tem smislu Slovencem lahko ogromno ponudi, saj se ponaša s številnimi naravnimi zakladi in možnostmi za aktivnosti na prostem, ki jih je vedno več. Ruralni turizem v hrvaški notranjosti pa je tretja tema, ki ji posvečamo veliko pozornosti. Izbrane teme in produkti se skladajo s še eno kampanjo, ki trenutno poteka na Hrvaškem. Gre za drugi del kampanje Doživi domače, Razišči ruralno Hrvaško, ki promovira hrvaško notranjost.

“Hrvaška ponuja veliko več kot sonce in morje, naloga Hrvaške turistične skupnosti pa je bogastvo hrvaškega ruralnega področja in celine približati potencialnim gostom. Kampanja je namenjena promociji turizma na celini, katerega potencial želimo močneje izkoristiti za razvoj trajnostnega turizma. Eden od ciljev Strategije trajnostnega razvoja turizma do leta 2030 je celoletni in regionalno bolj uravnotežen turizem. Ruralna območja Hrvaške skozi vse leto domačim in tujim turistom ponujajo peščico vsebin, ki jih ta akcija “odkriva”, od aktivnosti v naravi, uživanja v pristni gastronomski ponudbi do raziskovanja zgodovinskih znamenitosti in spoznavanja kulture življenja lokalnega prebivalstva. Tovrstna ponudba vse bolj privablja sodobne turiste, o čemer priča podatek, da je turistični promet celinskih držav v tekočem delu leta dosegel 95 odstotkov glede na enako obdobje leta 2019” je pojasnil direktor predstavništva, g. Bonifačić.

Mesec oktober je sedaj že tradicionalno Mesec hrvaškega turizma, ko Hrvaška vsem svojim obiskovalcem omogoča potovanje in spoznavanje Hrvaške po minimalno 35 % nižjih cenah. V ponudbo so vključeni turistični produkti, od namestitev prek prevozov do obiska znamenitosti in gostinskih storitev. Cilj projekta je spodbuditi povečanje turističnega prometa v posezoni.

Hrvaški turizem je letos zabeležil uspešno turistično leto, ki se je z rezultati zelo približalo rekordnemu letu 2019.

V dosedanjem delu leta je tako na Hrvaškem realizirano 17,1 milijona prihodov in 98,9 milijona nočitev, kar v primerjavi z letom 2019 znaša 92% rezultata v prihodih in 97% rezultata v nočitvah. Največ nočitev je do sedaj realiziranih v Istri, v Splitsko-dalmatinski regiji, na Kvarnerju in Zadrski regiji. Gledano po destinacijah so največjo atraktivnost pokazali Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Medulin, Splitu in Umag.

S trga Slovenije je letos na Hrvaškem do sedaj realizirano skoraj 10 milijonov nočitev, od tega največ v Istri, sledi Kvarner, Zadrska, Splitsko-dalmatinska in Šibeniško-kninska regija.

Slovenskim gostom pa so v dosedanjem delu leta najbolj priljubljene destinacije bile: Umag, Mali Lošinj, Novalja, Dobrinj in Medulin.

Splošne pozitivne trende potrjujejo tudi finančni kazalniki, ki naj bi po projekcijah Hrvaške narodne banke presegli tiste iz rekordnega leta 2019. Hrvaška konstantno dviguje nivo ponudbe storitev in infrastrukture, kar namerava tudi v prihodnje, priprave na leto 2023 so že v teku, del načrtov in ciljev pa bodo predstavili na letošnjih Dnevih hrvaškega turizma, ki bodo 6. in 7. oktobra v Šibeniku in kje bo predstavljena nova strategija hrvaškega turizma do leta 2030.

“Izjemno nas razveseljujejo informacije, ki pokazujejo, da so vsi naši obiskovalci, tudi slovenski vedno bolj zadovoljni z nivojem ponudbe in storitev. To je vsekakor smer, v katero se želimo razvijati tudi v prihodnje. Z novim letom pa bo Hrvaška postala tudi članica schengenskega območja in bosta z uvedbo evra vezi med dvema sosednjima državama še bolj okrepljeni, potovanja pa lahkotnejša”, je zaključil g. Bonifačić.