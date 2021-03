Ujeti dan za srečo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Cityparku se lahko fotografirate z velikonočnimi zajčki in ujamete dan za srečo.

V največjem nakupovalnem središču v Sloveniji Cityparku bo od sobote, 20. marca, do torka, 6. aprila, vse v znamenju prihajajočih velikonočnih praznikov. Središče bo obarvano v barve velike noči, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali pisano, domiselno in kreativno velikonočno okrasitev. Vsi obiskovalci se bodo lahko fotografirali s simpatičnimi velikonočnimi zajčki.

Vzdušje pisanih pirhov in vsega, kar sodi zraven, bo Citypark prenesel tudi na splet. Vse do velikonočnega ponedeljka, 5. aprila, bo na Cityparkovi spletni strani potekala domiselna nagradna igrica »velikonočna sestavljanka« z bogatimi nagradami. Trije nagrajenci bodo prejeli darilne bone Desetak v vrednosti 100 evrov.

Poleg velikonočnega doživetja so v središču poskrbeli za še eno presenečenje. Po novem je pri njih vsak torek dan za srečo. Obiskovalci ob nakupu Desetakov pri Cityparkovi info točki ob torkih zavrtijo kolo sreče in lahko zadenejo lepa darila. Med nagradami se med drugim skrivajo: kuponi za brezplačno kavo, različna darila Cityparkovih trgovin, bon za masažo in celo darilni bon Desetak.

V našem največjem nakupovalnem središču lahko obiskovalci nakupujejo v popolnoma vseh trgovinah. Trgovci obiskovalce privabljajo z novimi pomladnimi kolekcijami in številnimi popusti. Večina gostinskih lokalov, vključno z restavracijo Interspar, tudi v tem času omogoča osebni prevzem pijače in hrane.

Citypark kot prejemnik certifikata TÜV AUSTRIA za higienski management sledi najvišjim higienskim in varnostnim standardom. V nakupovalnem središču ves čas zagotavljajo popolnoma varno in brezskrbno nakupovalno izkušnjo.

