Učenje vožnje avtomobila se ni dobro končalo

Prvi tekmovalni par sta Tea Rogan in Denis Nrecaj, ki sta par že enajst let. Tea dela v marketingu, Denis pa je zaposlen kot robotik urejevalec, svoj prosti čas pa namenja tudi študiju za strojnega inženirja. Ker se poznata že od zgodnje mladosti, ju druži tudi precej zanimivih prigod.

Denis je Tejo učil vožnje z avtomobilom, še preden je začela obiskovati šolo vožnje, kar se ni najbolje končalo. Enkrat je namreč zapeljala pod električnega pastirja ter popraskala pokrov motorja, drugič pa jo je nepričakovano ustavila škarpa.

Drugi tekmovalni par sestavljata prijatelja Boris Crnoja iz Kopra in Nejc Furlan iz Postojne. Boris je univerzitetni diplomirani geograf, ki se spozna na gore, reke in morja ter na prehranska dopolnila, ki jih prodaja. Nejc je diplomirani ekonomist, ki se je od malega rad vozil z vlakom in to tako zelo, da je postal čisto pravi strojevodja. Posebej zanimivo je bilo prvo srečanje Borisa in Nejca, saj sta imela občutek, da se poznata že od nekdaj. Poleg tega sta bila skoraj enako oblečena, pa tudi izgledala sta zelo podobno, razen barve las. Kot bi bila v sorodu.

Kateri od parov bo v Piramidi sreče bolj uspešen, bomo izvedeli nocoj na Planetu.

Kviz Piramida sreče je na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.