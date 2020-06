Tako je videti, ko britanska komika obiščeta Slovenijo #video

Nekaj utrinkov obiska komikov Richarda Ayoada in Eddieja Izzarda v Sloveniji si lahko ogledate v zgornjem videu, več pa v oddaji Pravi popotnik ob 16.20 na Planetu.

Britanska komika sta raziskovanju Slovenije namenila dva dni. Med drugim sta obiskala Postojnsko jamo, kjer sta videla človeško ribico, veslala po Blejskem jezeru do otoka in poskusila znamenito kremno rezino, v Ljubljani pa sta se navduševala nad vodo iz pitnikov, mlekom iz mlekomatov in vožnjo s kavalirjem.

Vse skupaj sta po svoje začinila z zabavnimi komentarji, v katerih nista pozabila omeniti Tita in prve dame ZDA.

Po oddaji Pravi popotnik si na Planetu oglejte še prvi del popotniške resničnostne serije Bolje pozno kot nikoli (Better Late Than Never), v kateri prekaljeni hollywoodski zvezdniki poskušajo nove in nenavadne stvari.

