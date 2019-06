Sponzorstvo Suzuki – Judo zveza Slovenije (JZS)

Suzuki Slovenija je danes s ponosom predal štiri polno opremljene Suzuki Vitare slovenskima vrhunskima judoistkama Tini Trstenjak in Anamariji Velenšek, predsedniku izvršnega odbora JZS in selektorju slovenske judo reprezentance.

Peter Verčič, direktor Suzuki Slovenija: "Kot veste, znamka Suzuki s podpisom nove pogodbe vstopa že v tretje leto podpiranja Judo športa v Sloveniji. Že od samega začetka pri naši znamki v sodelovanju z Judo zvezo Slovenije vidimo in čutimo veliko sinergije. Obenem pa verjamemo, da smo tudi pri Suzukiju prispevali pomemben del v mozaik uspehov, s katerimi nas razveseljujejo slovenske judoistke in judoisti v vseh kategorijah na tekmovanjih najrazličnejših nivojev, tudi tistih, najpomembnejših, kot so svetovna in evropska prvenstva ter svetovni pokal. Zato naše sodelovanje seveda vidimo tudi kot podporo našim športnikom, da bodo tudi na naslednjih olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020 dosegli vsaj take rezultate, ali celo boljše, kot sta jih Tina Trstenjak in Ana Velenšek v Riu."

Darko Mušič, predsednik Judo zveze Slovenije: "Počaščeni smo, da so vodilni v podjetju začutili naš šport in v nas prepoznali vrline, ki jih zagovarjajo tudi sami. Pa vendar nas povezuje veliko več. Japonski avtomobil, japonska borilna veščina. Mehkoba vožnje in lepota športa gresta z roko v roki. Oboje ti zleze pod kožo in postane del tebe - način tvojega življenja. V Suzukiju smo našli zvestega partnerja, s katerim računamo na dolgoročno sodelovanje - verjamemo, da tudi po Tokiu 2020. Judo zveza Slovenije se iskreno zahvaljujemo Suzukiju, še posebej direktorju gospodu Petru Verčiču, za podporo našima vrhunskima športnicama Tini Trstenjak in Ani Velenšek. Nikakor ne smemo pozabiti, da bi bilo brez vas tudi logistično delovanje zveze zelo oteženo. Veselilo bi nas, če bi naš potencial, zagnanost in borbenost prepoznali tudi drugi, kar bi morebiti pripeljalo do uspešnega sodelovanja še s kakšnim podjetjem."

Naročnik oglasnega sporočila je MAGYAR SUZUKI ZRT.