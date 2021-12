Soproga skočila z elastiko, mož pa niti na most ni upal #video

Prvi par nocojšnje oddaje sta Teja Štalekar Lekše in Špela Štruc sta se, čeprav obe korošici, spoznali šele na študiju turizma v Kopru, kjer zdaj tudi živita. Prej sta se poznali le na videz in ena drugi šli pošteno na živce, a se je izkazalo, da ni dobro knjige soditi samo po platnicah. Povedali sta, da sta kasneje spoznali, da sta v bistvu sorodni duši.

Drugi par, ki bo poskusil srečo v najvišjem kvizu slovsnkih televizij, sta zakonca Lana in Gašper Dobrin, ki se poznata že 10 let in sta ponosna starša dveh otrok. Zelo rada potujeta, med drugim sta bila v Mehiki, na Tajskem in na Šri Lanki. Slednja ju je tudi najbolj navdušila.

Sicer pa je Lana tudi adrenalinska navdušenka, zato se je zelo razveselila moževega darila, ki ji je podaril skok z elastiko s Solkanskega mostu. Gašper se na drugi strani zelo boji višine, zato ob ženinem podvigu ni želel stopiti niti na most in je vse skupaj opazoval z varne razdalje.

Kateri od parov bo v Piramidi sreče bolj uspešen, bomo izvedeli nocoj na Planetu.

Kviz Piramida sreče je na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

