Sodeloval je že na vseh mogočih kvizih, kako se bo odrezal v Milijonarju?

V nocojšnji oddaji Milijonar, ki je na sporedu ob 20. uri na Planetu, bo na vroči stol sedel veliki ljubitelj ugank in križank, ki je sodeloval že v skoraj vseh kvizih slovenskih televizij. Kako se bo odrezal tokrat?

Tomaž Lenaršič z Brezovice je velik ljubitelj ugank, vseh vrst križank, sudokuja in podobnih vaj za razgibavanje možganov. Je tudi sedemkratni prvak Kihovega tekmovanja v reševanju križank in stari znanec mnogih slovenskih televizijskih kvizov, kjer je večkrat zelo uspešno sodeloval. Med drugim tudi v eni od prejšnjih različic Milijonarja, kjer se je prebil celo do 12. vprašanja, pa tudi v kvizu 2 na 2, ki ste ga lahko spremljali na Planetu.

Kako uspešen bo tokrat, ko bo sedel nasproti voditelju Slavku Bobovniku, pa si poglejte v nocojšnji oddaji Milijonar ob 20. uri na Planetu.

