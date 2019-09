Slavko Bobovnik razkril, kako skrbi za fizično kondicijo

Voditej kviza Milijonar, ki ga ob ponedeljkih in torkih ob 20. uri lahko spremljate na Planetu, je razkril, da ima veliko strast do kolesarjenja. Večkrat se je že povzpel tudi na prelaz Vršič, ki velja za enega zahtevnejših kolesarskih vzponov v Sloveniji.

Slavko Bobovnik tudi pri 64 letih redno skrbi za svojo fizično kondicijo. Že nekaj let najraje sede na kolo in se odpravi na bolj ali manj zahtevne ture.

"Imam srečo, da živim, kjer živim. Cest in poti je na obronkih Kozjaka, na tej in oni strani meje toliko, da jih ne bi mogel prekolesariti do konca življenja. Letos se mi bo prvič najverjetneje zgodilo, da bom izpustil Vršič, Pokljuko in Krim pri Ljubljani, to pa zato, ker sem zdaj manj časa v prestolnici. Ampak nič hudega. Sem pa zato odkril celo omrežje cest severno od Šentpaveljskega samostana v Avstriji in če jih obdelam polovico sem dober."

Televizijski voditelj nam je razkril še, po kakšenem ključu si izbira trase za svoje kolesarske podvige: "Tja do 1000 višinskih metrov in tja do 100 kilometrov na dan, ko sedem na kolo."

Slavka Bobovnika lahko spremljate tudi v kvizu Milijonar vsak ponedeljek in torek ob 20. uri na Planetu.

