Rod Stewart maja 2024 prvič v Sloveniji

Glasbena legenda je napovedala svoje prvo gostovanje v Ljubljani – 19. 5. 2024 v Areni Stožice. Slavni Britanec je eden najuspešnejših in najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev našega časa. Njegova kariera traja že pet desetletij in v tem času je prodal več kot 250 milijonov albumov po vsem svetu. Njegove velike uspešnice, kot so Sailing, The First Cut Is The Deepest, Rhythm Of My Heart, Tonight’s the night in Maggie May, so poznane vsem.