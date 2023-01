Rock'n'roll šibil kolena znanih Slovenk in Slovencev

Po nepozabnih zabavah ob koncu lanskega leta se zdi, da je zasnežen januar kot naročen, da si naši estradniki odpočijejo. A očitno so željni malo drugačnih zabav in se radi predajajo užitkom streljaj od prestolnice in radovednih oči na butičnih zabavah Be the party by CUBO.

O teh zabavah se je že lani govorilo, saj so vedno tematsko obarvane in privabljajo najboljše domače in tuje glasbene goste, ki pozno v jutra zabavajo vse obiskovalce. Tokrat smo znane ujeli, ko so se pod Smledniškim gradom vrnili v 50.leta prejšnjega stoletja, v ero ki ji je kraljeval rock'n'roll.

Ljubitelj rockabilly glasbe je tudi kuharski mojster Luka Jezeršek, ki je v družbi direktorja Cubo Group, Sandija Kovačića in prijatelja Damjana Špana, direktorja Centra mobilnosti Špan okušal prave ameriške burgerje in butična piva.

Dobre zabave, pa ne zamudi niti Buco, bobnar skupine Sausages, ki je užival ob izbiri banda. Čeprav je v tem obdobju več na snegu, je vseeno našla čas za prijatelje naša smučarska šampionka Urška Hrovat. Izbran okus za glasbo ima pevka Katarina Mala, ki pa jo le redko v objektiv ujamemo v sproščenem vzdušju in v objemu partnerja Roberta Frencha.

Še ena tistih, ki jo večkrat vidimo na odru kot pa v sproščenem vzdušju je voditeljica Pia Pustovrh, ki je uživala v družbi priznane slovenske zdravnice dr. Nine Kovačević in prijateljice Nine Uršič. Da imajo radi dobro glasbo so s svojo udeležbo potrdili tudi nekateri znani poslovneži in kulturniki, ki so skupaj z znanimi v sproščenem ambientu klubske hiše Cubo Golf Smlednik vztrajali vse do jutranjih ur.