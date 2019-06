Robert De Niro: s komedijami plačuje položnice

Legendarni igralec Robert De Niro, ki ga lahko na Planetu nocoj ob 22.10 vidite v komični drami Vsi so v redu (Everybody's Fine), je v svoji karieri nanizal veliko uspehov. Poleg dram pa pogosto igra tudi v komedijah in prav te gredo rade v nos njegovim oboževalcem, saj menijo, da je preprosto predober za nekatere filme, ki jih posname.

Čeprav so mu slavo prinesle kriminalke in drame, je Robert De Niro zelo nadarjen tudi za komedijo. Kljub resnemu obrazu se vedno znova izkaže tudi v komičnih vlogah, in čeprav je oskarja dobil za vlogi v drugem delu Botra (The Godfather: Part II) in v Pobesnelem biku (Raging Bull), so njegov bančni račun dodobra napolnile predvsem komedije, kot so Analiza pa taka (Analyze This), Njeni tastari (Meet the Parents), Njegovi tastari (Meet the Fockers) in Pripravnik (Intern). "S temi filmi se zabavam in z njimi tudi dobro zaslužim," pove na kratko.

De Niro in Drew Barrymore v filmu Vsi so v redu Foto: IMDb

Veliko bolj zgovoren je o svoji družini, De Niro ima namreč pet otrok in štiri vnuke, posvojil je tudi hčerko prve žene Diahnne Abbott, ki jo je imela iz prejšnjega razmerja. Njegov najstarejši otrok ima 42 let, najmlajši pa sedem, vendar se je Robert z drugo ženo Grace Hightower lani po dvajsetih letih zakona razšel.

"Imam razdrobljeno družino, vendar se ob posebnih priložnostih, kot je božič, vedno potrudim, da pridejo vsi otroci na kup. Mislim, da je to dobro," pravi De Niro, čigar lik v filmu Vsi so v redu (Everybody's Fine) je vdovec, ki se odpravi na potovanje, da bi ponovno vzpostavil stik s svojimi odtujenimi odraslimi otroki. "Rad sem obkrožen z družino, čeprav ni nujno, da se ukvarjamo drug z drugim," je povedal za irski časnik The Evening Herald in kot primer dodal, da ima med prebiranjem časopisa zelo rad bližino otrok.

S Kate Beckinsale v filmu Vsi so v redu Foto: IMDb

Da se De Niro zelo dobro razume z otroki, je potrdila tudi njegova soigralka iz filma Vsi so v redu Kate Beckinsale. V filmu se namreč pojavi tudi njena hčerka, ki igra mlajšo različico njenega lika, Kate pa je bila navdušena nad tem, kako lepo se je sloviti igralec razumel z njo. De Niro priznava, da se rad pogovarja z otroki: "Z otroki se pogovarjam o stvareh, za katere se mi zdi, da so jim pomembne. Ne maram pridigati, a včasih je težko komunicirati s svojimi otroki. So v svojem svetu in videti je, kot da te ne poslušajo, kar moraš sprejeti."

Zgodba filma Vsi so v redu (Everybody's Fine), v katerem De Nirove otroke igrajo Drew Barrymore, Kate Beckinsale in Sam Rockwell, govori o vdovcu Franku, ki ugotovi, da se je po ženini smrti čustveno oddaljil od otrok, zato jih želi presenetiti in obiskati. Najprej se odpravi v New York, toda slikar David je na potovanju, hčerka Amy je vedno prezaposlena podjetnica, glasbenik Robert pa pred očetom skriva resnico o svoji karieri. Naslednja postaja je Las Vegas pri hčerki Rosie, ki prav tako ni povsem odkrita z očetom. Frank se po številnih razočaranjih želi vrniti domov, a usoda poskrbi za preobrat in odtujeni družini ponudi novo priložnost.

