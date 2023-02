Red Bull Home Run, smučarska dirka s skupinskim štartom

Vsi tekmovalci in tekmovalke startajo istočasno, skupna zmaga pa gre prvi ali prvemu v cilju. Poleg skupne lestvice najboljših bodo posebej razglašeni še najboljši na smučeh ali bordu, v ženski in moški kategoriji. Posebna nagrada bo čakala še najbolj kreativnega udeleženca.

Foto: Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Proga bo potekala z vrha Krvavca, sprva v teku, v smeri zgornje postaje sedežnice Njivice, do mesta, kjer si na noge pripnejo smuči ali deske in se v dolino poženejo po spomladanski progi. S kakšnim dodatnim ovinkom, da ne bo preveč enostavno. Cilj bo na krvavški plaži, še posebej zadnji del preizkušnje pa bo gotovo dodaten izziv za deskarje. Ti bodo morali za dober skupni rezultat v ciljno ravnino prinesti dovolj hitrosti in izbrati dobro taktiko. Tudi zato bo dirka napeta do konca, idealno za navijače, ki jih gotovo ne bo manjkalo.

Foto: Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Prejšnja leta je bilo podobno tekmovanje organizirano na Kaninu, a Red Bull Samo Gas še zdaleč ni enako tekmovanje. Filip Flisar, idejni vodja slednjega in reden udeleženec obeh, pojasni razliko:

“Na Krvavcu vas jaz ne bom lovil, tako kot je bilo to na Kaninu. Tam je zmagal tisti, ki mi je bežal najdlje. Tudi proga je bila tam kar zahtevna, skoraj pravi smučarski kros, na Krvavcu pa bo primerna za vsakogar, ki zna vsaj solidno drseti po snežnih strminah. Na vrhu si natakneš svoj rekvizit, potem pa poln gas proti cilju. Zmaga tisti ali tista, ki bo v cliju pred ostalimi. Preprosto!”

Dogodek bo letos obeležil tudi zaključek obratovanja smučišča, kot popestritev za konec krvavške sezone. Vesela bo gotovo že sama dirka, sledila pa ji bo podelitev nagrad in zaključna zabava.