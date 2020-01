Preverite, kaj so nam na avdiciji za novo pustolovsko oddajo povedali kandidati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planet spomladi prihaja pustolovska oddaja Preživetje v divjini, v kateri se bodo tekmovalci podali na ekstremno preizkušnjo s pomočjo svetovno priznanega strokovnjaka za preživetje v divjini Braneta T. Červeka. A ker je treba na začetku izbrati primerne kandidate, smo se odpravili na kasting in kandidate povprašali, zakaj so se odločili prijaviti na oddajo. V zgornjem videu poglejte, kaj so nam povedali.