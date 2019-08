Prenosi tekem 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije na Planet TV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto si bodo lahko nogometni navdušenci v neposrednem prenosu ogledali eno tekmo, v nedeljo pa kar tri.

CherryBox24 Tabor Sežana - Triglav Kranj , v soboto ob 16.55 (prenos na Planet 2 )

, v soboto ob 16.55 (prenos na ) Bravo - Domžale , v nedeljo ob 15.55 (prenos na Planetu )

, v nedeljo ob 15.55 (prenos na ) Mura - Rudar Velenje , v nedeljo ob 17.55 (prenos na Planetu )

, v nedeljo ob 17.55 (prenos na ) Aluminij - Olimpija Ljubljana v nedelja ob 20.00 (prenos na Planetu)

Rezultate vseh tekem Prve lige Telekom Slovenije lahko spremljate tudi na Sportal Siol.net. V posebnem sklopu Prva liga na Siol.net so poleg rezultatov v živo in pomembnejših videoposnetkov s posameznih tekem na voljo tudi napovedi prihajajočih tekem, analize in statistike ter druge ekskluzivne nogometne vsebine.

Videoposnetke golov in drugih pomembnejših utrinkov z nogometnih srečanj pa si že med tekmami lahko ogledate tudi na strani Sportal Goool na Facebooku.

Več novic o slovenski nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije najdete tudi TUKAJ.

