Prenos koncerta Plavega orkestra na Planet TV

Foto: Harun Muninović

V četrtek, 15. februarja, bo v ljubljanskih Stožicah veliki koncert legendarne skupine Plavi orkestar v okviru turneje Everblue. Nazadnje je Plavi orkestar v Ljubljani nastopal leta 2010, ko je v rekordnem času dvakrat razprodal Halo Tivoli.

Koncertno doživetje bodo lahko tokrat v televizijskem prenosu spremljali tudi gledalci Planeta. V dogajanje v Stožicah se bomo vklopili ob 21. uri.

Valentinovo na Planet PLUS

Večer po valentinovim bo tako obarvan v modro, da bo tudi dan zaljubljencev minil v romantičnem vzdušju, pa bo poskrbela filmska ponudba na programu Planet PLUS. V sredo, 14. februarja, bo ob 16.25 na sporedu romantična komedija Ljubezen za slepe (Blind Dating) s Chrisom Pinom, ob 18.20 sledi film Zaslepljen z Grace (Nearing Grace) z Jordano Brewster, ob 20.00 prihajata Jennifer Aniston in Aaron Eckhart v romantični drami Ljubezen se zgodi (Love Happens), ob 21.50 bomo v komični romanci Golobčka (Love Birds) spremljali letošnjo nominiranko za oskarja Sally Hawkins, ob 23.35 pa bosta zaključek dneva zaljubljencev prinesla Michelle Williams in Ryan Gosling v Otožnem valentinovem (Blue Valentine), ki je obema igralcema prinesla nominaciji za zlati globus, Michelle pa je bila nominirana tudi za oskarja.

