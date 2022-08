Pomurke premagale Ljubljančanke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec tedna je Planet 2 rezerviran za ženski nogomet. Naslednji prenos nedeljske tekme bo na Planet 2, kjer smo žensko nogometno sezono odprli z obračunom med Cerkljami in Krimom.

Nogometašice Pomurja iz Beltincev so silovito začele novo sezono ženskega nogometnega prvenstva, ki ga boste lahko podrobno spremljali tudi s prenosi na Planet TV. Aktualne slovenske prvakinje so na derbiju uvodnega kroga visoko premagale Olimpijo in si zagotovile lepo popotnico pred četrtkovo evropsko preizkušnjo na Fazaneriji. Pomurke se bodo na prvi stopnici proti skupinskemu delu lige prvakinj udarile z nogometašicami iz Irske.

Pred devetkratnimi slovenskimi prvakinjami bo v četrtek nov izziv − obračun z irskimi prvakinjami v kvalifikacijah za ligo prvakinj na Fazaneriji v Murski Soboti. Če bodo uspešne, bodo v nedeljo igrale z boljšimi iz drugega para za napredovanje v naslednji krog. Prenos nedeljske tekme bo na Planet 2, kjer smo žensko nogometno sezono odprli z obračunom med Cerkljami in Krimom. Naslednji prvenstvi krog bodo nogometašice igrale 27. in 28. avgusta.

Ne zamudite prenosa tekem Ženske nogometne lige na Planet 2.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.