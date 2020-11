S kreativnimi tematskimi promocijami se blagovna znamka Manner na družbeno odgovoren način povezuje z vrednotami, kot so vpetost v lokalno okolje, kakovost in povezanost, kjer so Mannerjevi izdelki vedno nepozaben prigrizek. Tradicionalno promocije potekajo poleti in pozimi, v letošnji zimski sezoni pa se bo vse vrtelo okoli smučarskih skokov. Pod sloganom »Poletite z Mannerjem« bodo od novembra dalje tako na spletu, kot tudi na prodajnih mestih, potekale številne aktivnosti. Sodelujoči se bodo v okviru nagradne igre potegovali za glavno nagrado – ekskluzivne smučarsko-skakalne počitnice, ki zajemajo sedem zimskih dopustov v avstrijskem narodnem parku Visoke Ture (Hohe Tauern).Smučarski skoki tudi na spletnem mestu Manner Slovenija

Mannerjeva nagradna igra bo tesno povezana s smučarskimi skoki in ocenjevanju le-teh. Sodelujoči bodo od pričetka svetovnega prvenstva v smučarskih skokih glasovali za najboljše Mannerjeve skakalce (avstrijskega orla Stefana Krafta, Jana Hörla, Daniela Huberja, Karlla Geigerja, Severina Freunda, Piusa Paschkeja in Dawida Kubackega, svetovnega prvaka turneje štirih skakalnic 2020) in ugibali, kateri izmed njih bo do konca sezone skupno preskočil najdaljšo dolžino. Ugibanje bo mogoče že po prvem svetovnem pokalu, s tem pa se bodo udeleženci uvrstili v žreb za glavno nagrado sedmih zimskih počitnic v sezoni 2021/2022 v narodnem parku Visoke Ture (4-dnevno bivanje (3 nočitve) za eno družino*) vključno s polpenzionom in smučarsko karto za 3 dni).

Manner kot osrednji sponzor razburljivih dogodkov ob smučarskih skokih

Manner je že tradicionalen podpornik karavane smučarskih skokov, kot en izmed glavnih sponzorjev pa bo prisoten tudi na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih , ki se bo odvijalo decembra 2020 v Planici. Manner pa bo s svojo edinstveno roza barvo dodal piko na i mnogim dogodkom, ki se bodo odvijali ob smučarskih skokih.

Osrednji dogodki smučarskih skokov v sezoni 2020/2021

2020 svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici (Slovenija)

2021 svetovno prvenstvo v smučarskih skokih v Oberstdorfu (Nemčija)

2021 finale svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici (Slovenija)

Naročnik oglasnega sporočila je Manner.