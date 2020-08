Po oskarju je dve leti nismo videli na velikem platnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Lupita Nyong'o je leta 2014 prejela oskarja za vlogo v filmu 12 let suženj, nato pa njenega obraza kar dve leti nismo videli na velikem platnu. Urok je prekinila vloga v Kraljici iz Katwe, ki si jo lahko nocoj ob 20. uri ogledate na Planet PLUS.

Odlična igralka Lupita Nyong'o, ki smo jo nazadnje videli v grozljivem filmu Mi (Us), je leta 2014 za stransko vlogo v drami 12 let suženj (12 Years a Slave) dobila oskarja. A po tem ni sledila obilica odličnih igralskih ponudb, kot bi lahko pričakovali, temveč je Lupita ostala na očeh javnosti predvsem kot stilska ikona, kar trikrat je krasila naslovnico revije Vogue in podpisala pogodbo s kozmetičnim podjetjem Lancôme.

Leta 2014 smo 37-letno igralko sicer lahko videli v stranski vlogi akcijskega filma z Liamom Neesonom Non-Stop, vendar v njem ni imela ravno veliko dialoga. Po prejemu najprestižnejše filmske nagrade, o kateri kroži veliko legend, tudi o domnevnem "oskarjevskem uroku", ki naj bi dobitnikom prinesel smolo v karieri, je Lupita res dobila vlogo v Vojni zvezd: Sila se prebuja (Star Wars: The Force Awakens), a je bil njen lik (Maz Kanata) v celoti ustvarjen računalniško, kar lepotice pravzaprav sploh ni motilo. "12 let suženj je bil film, kjer je bil velik poudarek na mojem telesu, v Vojni zvezd pa je bilo ravno obratno," je povedala in dodala: "Nekako osvobajajoče je bilo igrati na način, pri katerem moje tole sploh ni bilo pomembno."

Tudi naslednja vloga je bila "le" glasovna, saj je svoj glas posodila liku voljkulje Rakše v Knjigi o džungli (The Jungle Book), zaigrala pa je tudi v gledališki predstavi Eclipsed, ki ji je prinesla nominacijo za nagrado tony. Lupitin obraz smo tako lahko v filmu ponovno videli šele po dveh letih, in sicer v biografski drami Kraljica iz Katwe (Queen of Katwe), ki jo je z zgodbo o mladi šahistki iz Ugande takoj prepričala.

Vlogo je namreč sprejela že po nekaj prebranih straneh scenarija. "Prvič sem se počutila, kot da me je scenarij prebudil in hkrati zelo izzval," je povedala o vlogi matere mlade nadarjene šahistke. Lupito bomo lahko v Kraljici iz Katwe videli že nocoj ob 20. uri na Planet PLUS. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Film Kraljica iz Katwe bo na Planet PLUS predvajan v petek, 14. avgusta, ob 20. uri.

