Pevka skoraj povzročila prometno nesrečo #video

Oto Pestner, Tamara Goričanec in Anže Gallus Petelin so že v prejšnjem delu zapustili varno območje poligona in se odpravili na cesto. Tokrat je bil izziv še težji, saj so morali še bolj stopiti na plin in zapeljati na avtocesto. Preizkusili pa so se tudi v letenju. Obiskali so namreč vetrovnik v Logatcu. Oto Pestner v vetrovniku

Skoraj pa bi bili priča tudi prometni nesreči. V križišču je pevki Tamari Goričanec avtobus zakrival pogled in je nekoliko nepremišljeno speljala. Na srečo je bil njen učitelj vožnje Jure dovolj priseben, da je zavrl in preprečil najhujše. Več v spodnjem videu.

"Inštruktor vožnje mi je rekel, da če je prosto, potem naj peljem. Jaz sem bila prepričana, da je prosto, čeprav je avtobus zakrival moj pogled in nisem najbolje videla. Odločila sem se speljati. Kar naenkrat pa je moj inštruktor na vso moč zavrl, ker je nasproti pripeljal drug avto. Rešil je situacijo, lahko pa bi se zgodil tudi trk," nam je zaupala simpatična pevka.

Oddaja Znani prvič za volanom je na sporedu NOCOJ ob 21.30 na Planetu.

