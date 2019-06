Nocoj na sporedu zadnja oddaja Milijonarja

V prvi sezoni Milijonarja na Planetu so si gledalci lahko ogledali 50 oddaj, v katerih se je na vročem stolu preizkusilo kar 98 tekmovalcev - 86 moških in le 13 predstavnic nežnejšega spola. Nekateri med njimi so res pokazali bogato znanje, spet druge pa je tako močno zdelala trema, da so jim tudi na videz lahka vprašanja povzročala nemalo težav.

Dva tekmovalca bi kaj lahko svojo pot končala že pri prvem vprašanju, če ju voditelj Slavko Bobovnik ne bi opomnil, naj še enkrat dobro premislita. Za enega tekmovalca pa je bilo usodno že drugo vprašanje.

Vprašanja sestavlja ekipa šestih sestavljavcev povsem različnih poklicev in profilov. Vprašanja so različnih težavnostnih stopenj in temeljijo predvsem na splošni razgledanosti, pri vprašanjih za višje zneske pa je potrebno bolj poglobljeno znanje.

Med tistimi, ki so v priljubljenem kvizu res navdušili, je bil tudi nogometni vratar Domžal Miha Tetičkovič, ki se je na kviz Milijonar prijavil z namenom, da bi ovrgel mit o neumnih nogometaših. In to mu je več kot uspelo. O njegovem odličnem nastopu v oddaji so se razpisali tudi pri naših južnih sosedih.

V prvi sezoni smo si lahko ogledali tudi eno posebno oddajo, v kateri so se preizkusili kandidati za evropske poslance. Celoten izkupiček oddaje je šel v dobrodelne namene.

Zadnji se bo v prvi sezoni na vročem stolu kviza Milijonar preizkusil Klemen iz Dolenje vasi.

