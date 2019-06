Bobovnik moral preveriti, ali brata v Milijonarju goljufata #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddajo Milijonar lahko na Planetu spremljate le še ta teden vsak dan do petka ob 20. uri, sledil pa bo poletni premor. V oddaji, ki jo boste na Planetu spremljali nocoj, bo odgovarjanje na vprašanja nadaljeval tekmovalec, ki mu voditelj Slavko Bobovnik na začetku tokratne oddaje ni povsem verjel, da je to res on.