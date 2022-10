Ne odlašajmo z otroškim varčevanjem!

Želimo namreč si, da bi se privarčevana sredstva za otroka v tako dolgem obdobju oplemenitila ter, da nam prihrankov ne bi »pojedla« inflacija. Kot alternativna oblika varčevanja nam je na voljo varčevanje v vzajemnih skladih, s katerim lahko posredno postanemo delni lastnik svetovno znanih družb kot so Apple, Netflix, Google, Louis Vuitton, Tesla, pa tudi slovenskih družb Krke, Petrola in ostalih.

Kako takšno varčevanje za otroke izgleda v praksi?

Ker je doba varčevanja za naše otroke lahko relativno dolga, se lahko bolj izpostavimo tržnemu tveganju in za varčevanje izberemo katerega od dobro razpršenih delniških podskladov. Tako sta bila pred kratkim sklenjena varčevalna načrta za Filipa in Hano, ki sta predstavljena v nadaljevanju.

Kmalu po rojstvu malega Filipa sta se njegova babica in dedek odločila, da pričneta varčevati za morebitne potrebe njegovega študija. Po posvetu s finančnim svetovalcem sta za Filipa odprla otroški varčevalni načrt v dobro razpršenem delniškem podskladu. Brez vstopnih stroškov vanj vplačujeta 40 EUR mesečno in do Filipovega dopolnjenega 20. leta lahko pričakujeta, da bosta privarčevala okrog 20.000 EUR*.

Maja in Jan sta se kmalu po rojstvu Hane odločila, da pričneta z varčevanjem, s katerim ji bosta pomagala, ko bo prvič kupovala lastno nepremičnino. Odločila sta se za dobro razpršen delniški podsklad in v otroški varčevalni načrt brez vstopnih stroškov vplačala 1.000 EUR, ki jih je ob rojstvu prejela Hana od družine in prijateljev. Odprla sta tudi trajnik in pričela mesečno vplačevati po 150 EUR. Pričakujeta lahko, da bosta do Haninega dopolnjenega 27. leta privarčevala dobrih 130.000 EUR*.

Svoj izračun, koliko lahko privarčujete vi, opravite na QR povezavi*:

Kako začeti?

Ključno je, da se zavedamo pomena varčevanja za naše otroke in da z njim ne odlašamo. Vabljeni, da se tudi vi zglasite na enem od vpisnih mest (v kateri koli NLB poslovalnici ali na sedežu družbe NLB Skladi) in s finančnim svetovalcem poiščete obliko otroškega varčevanja, prilagojeno vašim željam in zmožnostim.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si ali na telefonski številki 01 476 52 70.

* Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Dejanske donosnosti, ki jih realizira vlagatelj, se lahko od pričakovanih tudi v večji meri razlikujejo. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Krovni sklad NLB Skladi je odprt tudi za male vlagatelje. Z vplačilom v krovni sklad NLB Skladi vlagatelj pridobi enote premoženja podsklada in ni neposredni imetnik izdajateljev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo podsklad. Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Višina davčne stopnje, po kateri bo obdavčena naložba, zmanjšuje prikazan donos in je odvisna od obdobja varčevanja in osebnih okoliščin posameznika in se lahko v prihodnosti spremeni. Donosnosti niso zajamčene, odvisne so od gibanja tečajev na kapitalskih trgih, kamor nalagajo podskladi krovnega sklada NLB Skladi, ter načina in časa varčevanja. Naložba vlagatelja ni zajeta v sistem zajamčenih vlog bank in hranilnic in lahko se zgodi, da vlagatelj zaradi gibanj na finančnih trgih ne dobi povrnjenih vseh sredstev, naloženih v investicijske kupone.

To je tržno sporočilo. Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (info@nlbskladi.si), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. In 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.