Najnovejši napovednik in plakat filma Barbie sta videti naravnost spektakularno!

Izšel je popolnoma sveži napovednik težko pričakovanega filmskega fenomena Barbie, ki v distribuciji Blitz Slovenija v kina prihaja 20. julija. V napovedniku z oskarjem nominirana Margot Robbie oživi kot slavna figurica, mišičasti Ryan Gosling pa je njen Ken.

Napovednik:

Vendar pa Robbiejeva in Gosling nista edina Barbie in Ken v filmu, ki pri upodobitvi teh slavnih figur vključuje več kot izjemno zvezdniško zasedbo.

Med njimi so tako Dua Lipa, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Helen Mirren, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Will Farrell, Rhea Perlman, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Ncuti Gatwa, Ritu Arya in mnogi drugi.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Film je režirala izjemna Greta Gerwig po scenariju, ki ga je napisala skupaj z nominirancem za oskarja Noahom Baumbachom, temelji pa na liku Barbie podjetja Mattel. Producenti filma so za oskarja nominiran David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley in Robbie Brenner. Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich in Cate Adams so izvršni producenti.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

BARBIE v kina po Sloveniji prihaja 20. julija. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.