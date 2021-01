Naj skrb zase v novem letu postane naša prioriteta

Po veselem decembru in številnih malih pregrehah je januar idealen mesec, da v svoj vsakdan vnesemo čim več zdravih navad. O razstrupljanju telesa se zadnja leta veliko govori, vendar pa to še zdaleč ni tako mukotrpna naloga, kot se zdi na prvi pogled. Da bi se v svojem telesu bolje počutili, bo za začetek povsem dovolj, če spremenimo nekaj osnovnih dnevnih rutin. Že z majhnimi koraki lahko storimo veliko za svoj imunski sistem in dobro počutje.

Privoščite sebi in svojemu telesu le najboljše!

Prvi korak na poti k bolj zdravemu življenjskemu slogu je gotovo uravnotežena prehrana. Pomembno je, da se v čim večji meri odrečemo predelani hrani in belemu sladkorju ter obenem uživamo čim več živil, ki so bogata z antioksidanti. Sadje, zelenjava in zelišča so nepogrešljivi pri razstrupljanju, saj vsebujejo vlaknine, ki pomagajo pri procesu čiščenja telesa. V boju proti oksidativnemu stresu oziroma tihemu ubijalcu, ki začne nevidno napadati naše celice, pa lahko naš pomembni zaveznik postane kar zeleni čaj. Že dolgo je znano, da ima čaj številne zdravilne učinke in da v veliko primerih deluje kot odličen antioksidant. Vrhunski izbor kvalitetnih čajev boste našli tudi v čajnici Chai v mariborskem Europarku, kjer vam bodo prijazni prodajalci svetovali, kateri čaj je najprimernejši za vas in kako ga pripraviti, da bo res ohranil svoje blagodejne učinke.

Naj vam nikoli več ne primanjkuje vitaminov!

V zimskem času je naš imunski sistem še posebej na udaru, zato je ključno, da v telo vnesemo zadostno količino vitaminov. Ker pa nimamo na voljo toliko sveže zelenjave in sadja kot v poletnih mesecih, je zelo priporočljivo, da izberemo kakovostna prehranska dopolnila, ki bodo nadomestila pomanjkanje vitaminov. Prehranska dopolnila izberimo po posvetu s strokovnjakom, glede na to, katere skupine sestavin, ki jih telo potrebuje, nam najbolj primanjkuje. Visoko kakovostna prehranska dopolnila in širok nabor zdravih proizvodov ponujajo prodajalne Sanolabor, Sensilab in Proteini.si, v prodajalni Biotopic pa lahko najdete bogato ponudbo biološko certificirane prehrane. Pestra izbira zdravih izdelkov in proizvodov za zdrav življenjski slog vam je na voljo tudi v Europarkovi lekarni. Ne smemo namreč pozabiti, da se skrb za zdravje vedno začne pri prehrani – šele ob ustrezni prehrani bodo prehranska dopolnila dosegla svoj pravi namen.

Vaše telo vam bo resnično hvaležno, če boste poleg uravnotežene prehrane v svoj vsakdan vključili čim več aktivnosti na svežem zraku. Podarite si najlepše darilo v novem letu in poskrbite za svoje zdravje!

Naročnik oglasnega sporočila je Europark.