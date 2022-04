Na čokolado in vino v Podčetrtek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravljičnih sedem bo zaznamovalo že 7. Festival vina in čokolade, ki bo 7. maja v Podčetrtku s slastnim programom navdušil številne obiskovalce, tako odrasle kot najmlajše. Ne le, da je festival raj za ljubitelje sladkega in dobre kapljice – raznolik program poskrbi za nasmehe na obrazu in zares lepo doživetje, ki kar kliče k ponovitvi!

Ko se boste sprehajali med stojnicami, ki se bodo bahale z vsemi vrstami čokoladnih dobrot, katerim se ne boste mogli upreti, boste vso sladkobo še oplemenitili z okušanjem žlahtnega vina. Preko 50 razstavljalcev pripravlja najboljšo ponudbo za obiskovalce in gostoljubno obljublja, da bo na stojnicah vsak našel nekaj zase.

Ne le, da vas bosta skrivnostna čokolada in strastno vino napolnila z življenjsko energijo, razveselil vas bo tudi pester program, ki ponuja doživetja preko celotnega festivala. Spremljali boste lahko sladko in napeto tekmovanje v peki sacher torte, se udeležili vinske delavnice lokalnih društev vinogradnikov ali pa presenečeno strmeli v kuharski show Marka Magajne.

Popoldne bosta nastopila tudi dobro poznana in vedno nasmejana pevca BQL, kar bo nedvomno še popestrilo prijetno festivalsko vzdušje, proti večeru pa bo za glasbeno razpoloženje skrbela skupina Trnje live acoustic. Pred zaključkom festivala pa bodo, kot se za vinorodni okoliš spodobi, predstavili tudi županovo vino za leto 2022.

Da je festival družinsko doživetje, ki ustvari nepozabne spomine, pa pripomorejo številne ostale aktivnosti festivala, kot je mega čokoladni otroški kotiček, pa kotiček za male ustvarjalce, lepotilni kotiček ... manjkal ne bo niti kulinaričen šotor s sprostitveno plažo. Ko pa bo direndaja dovolj, pa se le usedite na turistični vlakec in popoln dan zaključite s čudovito panoramsko vožnjo do Olimja.

Prepričali se boste, kako festival povezuje ljudi – smeha in pozitivne energije nikoli ne manjka. Dogodek ima tudi dobrodelno noto, saj bodo z dobrodelnim tekom zbrana sredstva namenjena društvu Debra, ki povezuje osebe, obolele z redko kožno boleznijo bulozno epidermolizo, in njihove bližnje. Vsekakor omembe vreden aspekt pa je tudi prijaznost do okolja: festival bo v celoti trajnostno naravnan.

Na njem ne bo sledu plastike, uporabljeni bodo le trajnostni materiali in materiali za večkratno uporabo. Tudi obiskovalci bodo ob nakupu vstopnice prejeli steklen kozarec, ki ga bodo nato lahko odnesli s seboj domov. Za zmanjšanje uporabe papirja bodo v uporabi QR kode, s katerimi bodo vse informacije le klik stran. Z doslednim ločevanjem odpadkov in skrbjo za čim manj zavržene hrane pa bo festival zares eko, zelen in trajnostni. Dodatni razlogi za obisk, kajne?

Spoznajte mojstre priprave slastnih slaščic in priznanje vinarje – gostoljuben Podčetrtek vabi!

Vstopnina na Festivalu vina in čokolade je 10 eur za odraslo osebo – v ceno je vključen 1 kozarec ter 4 degustacijski kuponi. Za otroke od 6. leta do 18. leta je vstopnina 5 eur, ki vključuje 3 degustacijske kupone.