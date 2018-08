Modna oblikovalka, ki podpira Hezbolah #foto

V dokumentarni seriji Države skozi modo manekenka in igralka Hailey Gates odkriva tudi tisto manj lepo plat modne industrije v različnih državah sveta. V tokratnem delu bo obiskala Libanon, kjer se je med drugim pogovarjala z borcem Hezbolaha in modno oblikovalko, ki podpira to teroristično organizacijo.

Hailey Gates se je v oddaji Države skozi modo, ki si jo nocoj lahko ogledate na Planet TV, v Bejrutu pogovarjala z 18-letnim borcem Hezbolaha, ki se je ravnokar vrnil iz Sirije. Že od mladih nog se je hotel pridružiti Hezbolahu, ki je kot paravojska nastal v osemdesetih, da bi zavaroval južni Libanon pred Izraelci. Postal je ena od najmočnejših političnih skupin v Libanonu. Danes se v Siriji bori na strani Bašarja al Asada.

Hailey Gates v pogovoru z mladim borcem Hezbolaha. Foto: Planet TV/Vice

Mladi borec je povedal, da se bori v Siriji, da bi Isisu preprečil širitev v Libanon. Ker bi Isis, če bi vdrl v Libanon, po njegovem mnenju požgal hiše in posiljeval ženske.

Libanonska modna oblikovalka Farah. Foto: Planet TV/Vice

Na območju v Libanonu, ki ga nadzoruje Hezbolah, pa ima svoj modni atelje tudi modna oblikovalka Farah, s katero se je pogovarjala Hailey. Farah javno podpira teroristično skupino Hezbolah. Uveljavila se je kot voditeljica propagandnih prispevkov zanje. Z modo pa se je začela ukvarjati šele pred kratkim.

Farah po eni strani podpira Hezbolah in sirskega predsednika Al Asada, po drugi strani pa v svojem ateljeju zaposluje Sirce, ki so morali ravno pred Asadovim režimom kot begunci zbežati v Libanon, in jim ponuja delo in možnost za preživetje.

