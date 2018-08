Begunce izkoriščali kot poceni delavno silo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dokumentarni seriji Države skozi modo manekenka in igralka Hailey Gates odkriva tudi tisto, manj lepo plat modne industrije v različnih državah sveta. V tokratnem delu bo obiskala Libanon, ki močno čuti posledice krute državljanske vojne, ki divja v sosednji Siriji.

Libanon je bil od nekdaj liberalna oaza na Bližnjem vzhodu. Kraj, kjer arabski svet uživa v klubih in visoki modi. Leta 1970 so ženske tja hodile na plažo v dvodelnih kopalkah, drugod na Bližnjem vzhodu pa so se čisto zakrivale.

Foto: Planet TV/Vice Pozneje v 70. letih je bilo tega konec, saj je v Bejrutu petnajst let divjala državljanska vojna. Od takrat so se tam menjavali razcvet, recesija in vojne. Med zadnjo vojno leta 2006 je bilo uničene veliko infrastrukture. Zdaj, ko v Libanonu ni vojne, pa prebivalci močno čutijo posledice spopadov v sosednjih državah.

Sosednjo Sirijo pesti kruta državljanska vojna, zaradi katere je v Libanon odšlo več kot milijon beguncev. Skoraj petina ljudi, ki zdaj živijo v Libanonu, je sirskih beguncev. Nekaj od teh jih dela tudi v libanonski modni industriji in z njimi se je pogovarjala Hailey Gates.

Spoznala je, da večinoma delajo v zakulisju, pa čeprav imajo nekateri med njimi zelo bogate izkušnje v tej industriji. Večina jih je iz Alepa, ki je znan po krojačih. V Libanonu delajo samo zato, da preživijo, vseeno pa morajo delati več in za nižjo plačo kot Libanonci. Zaradi tega je prišlo do neljubega zapleta. Nekateri lastniki podjetij so začeli odpuščati Libanonce in jih nadomeščati s cenejšo delavno silo begunci.

Foto: Planet TV/Vice Podžupan Bejruta je Hailey razložil, da so bili domačini zelo jezni na begunce, saj so ti dobivali njihove službe, njih pa nihče ni zaščitil. V Bejrutu je zato med njimi prihajalo tudi do nasilnih spopadov.

